Condena 1860 Múnich insultos racistas contra jugador del Energie Cottbus

El club alemán ofreció disculpas públicas y prometió sanciones ejemplares tras identificar al aficionado responsable de los cánticos racistas durante el partido de liga

El árbitro Konrad Oldhafer dijo que Butler le informó que había sido blanco de alguien que hacía ruidos de mono. [Agencias]

MUNICH.- El club alemán de tercera división 1860 Múnich se disculpó después de que uno de sus aficionados abusó racialmente del delantero del Energie Cottbus, Justin Butler, durante un partido de liga entre los equipos el sábado.

“TSV 1860 Múnich se esforzará por llevar a cabo una investigación completa sobre este incidente y responsabilizará al espectador utilizando todos los medios disponibles”, afirmó el club en un comunicado.

El partido estuvo a punto de ser suspendido después de que Butler fuera objeto de cánticos de mono por parte de una persona entre los aficionados del 1860. El club dijo que jugadores de ambos equipos, los encargados de seguridad y otros aficionados ayudaron a identificar al presunto autor, quien fue consignado a las autoridades.

El incidente fue abordado por el locutor del estadio y los seguidores del 1860 corearon “¡Fuera nazis!” mientras el juego fue suspendido. El partido se reanudó tras una interrupción de unos diez minutos.

“No los escuché yo mismo”, dijo Oldhafer a la emisora MagentaSport. “Inmediatamente dejé claro al jugador que nos lo tomábamos muy en serio”.

Oldhafer dijo que habló con ambos capitanes y con Butler, quien es de raza negra. El árbitro dijo que le preguntó a Butler, después de que les informaran que el presunto autor había sido encontrado y retirado del estadio, si sentía que podía continuar el partido. Lo reanudó cuando Butler dijo que podía.

“Es espantoso”, comentó el compañero de equipo de Butler, Axel Borgmann, según informó la agencia de noticias dpa. “Le pregunté a Justin y él lo confirmó. Es triste que esto siga ocurriendo… Sucede una y otra vez, lo cual es triste y lamentable. Me alegra que el aficionado haya sido identificado y retirado del estadio.”