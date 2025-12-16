Concluyen mujeres de diversas edades curso de computación del Municipio

Se llevó a cabo en la Infoteca Sor Juana Inés de la Cruz

La capacitación se desarrolló de septiembre a diciembre y contempló dos niveles de aprendizaje: principiantes y avanzados. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Más de 30 mujeres, cuyas edades oscilan entre los 14 y 65 años, concluyeron satisfactoriamente el tercer curso de computación impartido por el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo en la Infoteca “Sor Juana Inés de la Cruz”.

La capacitación se desarrolló de septiembre a diciembre y contempló dos niveles de aprendizaje: principiantes y avanzados, con el objetivo de brindar conocimientos básicos y especializados en el uso de la computadora y el acceso a Internet.

Cabe destacar que en esta tercera generación también participaron dos adultos varones, quienes agradecieron la oportunidad de integrarse a este curso totalmente gratuito, a través del cual adquirieron herramientas tecnológicas útiles para su desarrollo personal y profesional.

Al respecto, el Coordinador de Bibliotecas, Marcos Rodríguez Leija, informó que los próximos cursos iniciarán en el mes de enero y, debido a la alta demanda registrada, estarán abiertos tanto para mujeres como para varones a partir de los 12 años de edad.

"Los próximos cursos darán inicio en enero y está ocasión, ante una serie de solicitudes recibidas, serán abiertos tanto para mujeres como para varones, a partir de los 12 años de edad en adelante, hemos tenido muy buena respuesta por parte de la ciudadanía y queremos que más personas aprovechen estos cursos", dijo Marcos Rodríguez Leija, Coordinador de Bibliotecas.

Este programa es una iniciativa del Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, que encabeza la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, y tiene como propósito ofrecer a las mujeres la oportunidad de aprender el uso de la computadora e Internet, ya sea para realizar trámites en línea, apoyar a sus hijos en actividades escolares que requieran el uso de nuevas tecnologías, o fortalecer sus habilidades para acceder a mejores oportunidades laborales.

Durante la ceremonia de clausura, a nombre de la presidenta municipal, la treintena de graduados recibieron sus certificados por parte de Adolfo Mondragón Mass, Jefe de la Infoteca.

Para mayores informes sobre los nuevos cursos, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono (867) 101-75-23.