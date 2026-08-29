Concluye Familia UAT la colecta de útiles escolares “Impulsando Corazones 2026”

La campaña sumó la colaboración de la comunidad universitaria a lo largo de todo el estado, reuniendo útiles escolares completamente nuevos para apoyar a los sectores más vulnerables de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tam.- Con calidez, empatía y espíritu solidario, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de Familia UAT, concluyó con éxito la etapa de acopio de la Colecta de Útiles Escolares “Impulsando Corazones 2026”, superando la meta proyectada para este ciclo escolar gracias al generoso respaldo de estudiantes, docentes, personal administrativo y sociedad en general.

Bajo la visión humanista de la gestión que encabeza el rector Dámaso Anaya Alvarado, y coordinada a través de Familia UAT por su presidenta, Lic. Isolda Rendón de Anaya, esta iniciativa reafirma la sólida vinculación de la institución con la sociedad tamaulipeca, impulsando acciones con causa que ponen la educación y el bienestar social en el centro del desarrollo comunitario.

La campaña, realizada del 14 al 21 de agosto, sumó la participación de la comunidad universitaria en centros de acopio instalados en las escuelas, facultades, unidades académicas y dependencias administrativas de la UAT a lo largo de todo el estado, reuniendo cuadernos, colores, juegos de geometría y mochilas completamente nuevas.

Como parte de este proceso, la Lic. Isolda Rendón de Anaya encabezó las jornadas de entrega a Familia UAT para recibir formalmente los donativos reunidos, destacando el elevado sentido de responsabilidad social de todas las áreas participantes.

Asimismo, se llevaron a cabo las jornadas de empaquetado en Victoria y Tampico, en donde se destacó la colaboración de los grupos de la tercera edad de la UAT de ambas sedes, quienes sumaron su esfuerzo, dedicando su tiempo, cariño y entusiasmo al armado de cada uno de los kits escolares.

Con los paquetes debidamente preparados, la UAT se alista para entregar estos apoyos en sectores vulnerables de Tamaulipas, asegurando que niñas, niños y jóvenes cuenten con las herramientas necesarias para su desarrollo escolar.