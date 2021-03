Conalep sí apoya a las alumnas embarazadas

NUEVO LAREDO, TAM.- El Conalep de Nuevo Laredo, es una de las instituciones de educación media superior que más apoyan a las estudiantes en estado de gestación, ya que uno de los derechos que poseen es la educación y más cuando viene en camino una nueva vida, manifestó Raúl Posadas Madariaga, director de este plantel.

Raúl Posadas Madariaga, director de este plantel manifestó que en los últimos años, habían disminuido los embarazos en estudiantes, aunque este último ciclo se desconoce debido a que no hay clases presenciales.

“Tenemos un año que no los vemos, no sabemos si hay alumnas embarazadas, pero comparado a años anteriores que teníamos hasta 8 a 10 embarazadas, los últimos teníamos 3 o 4. Nosotros siempre hemos trabajado de una manera muy abierta, en el que no escondemos las situaciones, no damos de baja a las niñas, ayudamos a que salgan adelante”, mencionó.

Consideró que la prevención de embarazos es una técnica que aplican a través de pláticas informativas, pero si no resultan, no se le debe quitar el derecho a la menor de prepararse para enfrentar su nuevo estado de vida.

“Uno es prevenir, nosotros siempre tenemos pláticas de prevención, pero si ya no se dio con la prevención, tenemos que sacar adelante a esas niñas, es muy importante que ellas se sientan apoyadas y no aisladas. Cuando venían a clase lo hacían hasta que el doctor se los permitía, se les daba seguimiento y a la niña se le enviaban las tareas como si fuera en línea. Después los papás y las amigas entregaban las tareas para cumplir con la clases y salieran adelante”, agregó.

Reiteró el apoyo a las estudiantes que por alguna situación resultan embarazadas con el propósito de que no abandonen la escuela.

“Tenemos que apoyarlas para que tengan herramientas para que salgan adelante por el niño que van a tener, no sabemos qué marido van a tener, que no dependan de un hombre y salgan adelante por ellas mismas”, concluyó.