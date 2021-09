Conalep iniciará con clases presenciales

NUEVO LAREDO TAM.- Este 4 de octubre, el Conalep Nuevo Laredo iniciará con clases presenciales, informó en su visita a esta ciudad José Alberto Chapa Leal, director estatal del Conalep.

Mencionó que será voluntario que los padres de familia y alumnos elijan el continuar en clases virtuales o acudir al plantel.

“Esta es la tercera vez que visitó Nuevo Laredo, estamos siguiendo la convocatoria que emitió la Secretaría de Educación en Tamaulipas, ya cumplimos con ciertos protocolos de sanidad y obtuvimos de la Coepris el distintivo de “Escuela Segura”, y ya estamos listo para arrancar este 4 de octubre y será en todo el estado”, detalló.

Solicitó a los padres de familia hacer conciencia en sus hijos, y cuando les corresponda el estar en clases presenciales, se respete el protocolo de sanidad para que exista un mayor cuidado entre todos.

“La capacidad por aula es de 45 alumnos y en promedio serán 15 alumnos por aula, no habrá carta compromiso para quienes asistan, los padres de familia de manera voluntaria sabrán cuando irán sus hijos. En el caso de los alumnos que no acudan seguiremos en la modalidad mixta y las personas que no deseen venir seguiremos de manera virtual” señaló.

Aseguró que todo el edificio cuenta con las medidas de prevención que establece Coepris para evitar contagios de Covid-19.

“Para la asistencia de los estudiantes que de manera voluntaria asistan, los maestros efectuarán una rotación, primero se van a considerar a los alumnos que tengan menos posibilidades y habilidades y después se va a considerar al resto. También se tomará en cuenta que las clases requieran de la presencia de los alumnos como son aquellas materias que requieran de la práctica en un taller o laboratorio”, concluyó.

