Conago llama a pacto contra feminicidios; AMLO pide alianza contra corrupción

En su discurso, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, externó su preocupación por garantizar la seguridad de las mujeres y en particular de tomar medidas; lo anterior en relación a los casos recientes de feminicicios que han causado indignación nacional como el de la niña Fátima de 7 años ocurrido en la Ciudad de México. [Agencias]

LA PAZ, BCS.- El gobernador de Baja California Sur y nuevo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Carlos Mendoza, propuso al presidente una reunión especial inmediata para homologar el tipo penal de feminicidio en el país y acordar acciones para combatir la plaga de violencia de género.

Son hechos que nos llenan de indignación y nos convocan a la acción.Conjuntémonos para homologar el tipo penal de feminicidio y acordar acciones que prevengan la plaga de la violencia de género,abatan la impunidad y garanticen a las niñas y mujeres, una vida de paz y tranquilidad — Carlos Mendoza Davis (@cmendozadavis) February 21, 2020

En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que es importante la convocatoria de la Conago pero dijo que es necesario también un pacto para desterrar la corrupción pues es el origen de los males que tiene México.

“Le proponemos señor presidente convocar a una reunión especial inmediata para atender esta emergencia nacional, conjuntemos a todos los gobernadores, a todos los fiscales, a todos los procuradores del país junto con el gobierno federal a fin de homologar el tipo penal del feminicidio y por supuesto acordar acciones que prevengan la plaga de violencia de género, abatan la impunidad y garanticen a las niñas, a las mujeres una vida de paz y de tranquilidad”, propuso Mendoza.

En respuesta, el jefe del Ejecutivo dijo que se está trabajando todos los días para garantizar la paz y serenar al país. “Muy importante la propuesta de Carlos Mendoza para hacer una alianza. Como estamos obligados a hacerlo y lograr la paz y la tranquilidad y no darle ninguna oportunidad a la violencia y de manera especial rechazar, repudiar, impedir, castigar todo lo que tiene que ver con la violencia a las mujeres, sobre todo el feminicidio… Así como tenemos que hacer un pacto para garantizar la paz y la tranquilidad, debemos garantizar un pacto para desterrar la corrupción de México”, dijo.

En este sentido, López Obrador dijo que es necesario ir al fondo del problema “¿acaso los mexicanos somos malos por naturaleza, los seres humanos nacemos malo? No, son las circunstancias”. “Convoco a esta alianza para que pongamos por delante la honestidad, está demostrado, los países sin corrupción no tienen pobreza y no tienen problemas de inseguridad y violencia”, agregó.

Carlos Mendoza tomó las riendas de la Conago a partir de hoy en sustitución del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. Entre sus objetivos está elevar a la Conago a nivel constitucional como órgano de consulta y robustecer su institucionalidad. Además, ofreció la disposición de los gobernadores para construir acuerdos y al mismo tiempo le pidió mantener la apertura que el gobierno federal ha tenido con las entidades del país.

Agradezco a mis compañeros gobernadores su confianza, su voluntad de trabajo y coordinación; al presidente @Lopezobrador_ por su escucha permanente, franqueza y apertura. Juntos demostramos que la única política útil es la que dialoga, aproxima, acuerda y construye. pic.twitter.com/QMOpok8Wu6 — Pancho Domínguez (@PanchDominguez) February 21, 2020