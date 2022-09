Con tasa alta de Banxico, ¡ten cuidado con tu tarjeta de crédito!

CIUDAD DE MÉXICO.- El Banco de México ajustó a 9.25% su tasa de referencia este jueves como medida para contener la elevada inflación que prevalece en el país y que hasta el momento no se vislumbra cuándo comience a reducirse.

Esta medida tiene un impacto en tu tarjeta de crédito, ya que las próximas compras que realices pueden salirte más caras si no eres cuidadoso con los intereses que vas a pagar, además de que debes cuidar tu capacidad de pago para evitar problemas de sobreendeudamiento.

De acuerdo con datos del Banco de México, al cierre de junio el interés promedio de este producto financiero pasó de 33.6% a 38.4%; no obstante, ante los incrementos más recientes del banco central, el uso de los plásticos será cada vez más caro.

Así, dependiendo del tipo de tarjeta de crédito que utilices, es probable que lo que pagas en interés sea mucho más alto que los promedios del Banco de México. Los datos del organismo detallan que una tarjeta de Banco Azteca cobra una tasa de interés de 92%, Invex de 78.6% y, dependiendo del banco, beneficios, límite de crédito y perfil del cliente, se pueden encontrar distintas tasas de interés, más altas o más bajas.

En este contexto, la directora de inversiones y análisis de Valmex, Cristina Morales, explicó que se debe ser muy cuidadoso del costo anual total de las tarjetas de crédito, ya que es muy probable que empiece a tener ajustes ante los incrementos de tasa.

“Al aumentar la tasa objetivo, se incrementan las tasas de los créditos. Como consecuencia disminuye la demanda y se reduce el consumo. De esta forma el incremento en la tasa de interés a través del crédito al reducir el consumo, es lo que tendría que bajar la inflación. El crédito en México es caro. Cuando el banco central sube la tasa, el costo anual total tiende a subir y un poco más en las tarjetas de crédito, ya que es un crédito de corto plazo, distinto a un crédito hipotecario o automotriz que puede ser más fijo”, explicó.

La especialista dijo que, contrario a otras economías, debido a que el crédito en México es caro, el impacto de un alza de tasas de interés de Banco de México no tiene una relación directa fuerte en productos como la tarjeta de crédito.

“El movimiento en la tasa de política monetaria en Estados Unidos tiene un impacto mucho más importante. Casi de uno a uno con respecto al costo del crédito, mientras que en México no es el caso. Esto quiere decir que si el Banco de México duplica su tasa objetivo en cierto periodo, esto no se va a traducir en que el costo anual total se duplique. Sí va a subir pero la relación no es tan directa”, dijo.

Evita los pagos mínimos con tu tarjeta

En ese sentido, se debe evitar el pago de intereses, liquidando el saldo total de la deuda que se marca en la fecha de pago, además de evitar el pago mínimo, ya que en consecuencia se generan intereses y el monto de la deuda se eleva.

De igual forma, no se debe abusar de los meses sin intereses y hay estar muy conscientes de cuánto podemos pagar de la tarjeta al mes; de lo contrario, se caerá en problemas de endeudamiento, y en este momento de altas tasas de interés pueden volverse más complicados de solucionar.

Para las personas que están por solicitar su primera tarjeta de crédito o apenas están comenzando a utilizarla, la Asociación de Bancos de México emite las siguientes recomendaciones:

-Antes de pedir una tarjeta de crédito ten claro cómo la pagarás.

-Una tarjeta de crédito NO es un ingreso adicional, pues tendrás que pagarla y considerarlo dentro de tu presupuesto.

-Compara tus opciones, lee bien el contrato antes de firmarlo y pregunta si tienes dudas.

-Evita sobreendeudarte; no hagas compras que no puedas pagar y que esto afecte tu historial crediticio, haz un presupuesto.

-No abuses de las compras a meses sin intereses.

-Recuerda tus fechas de corte y pago, programa tus compras y mantén al corriente tus pagos.