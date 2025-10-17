Con doblete de Doekhi, Union Berlin prolonga la mala racha de Borussia Moenchengladbach

Después de siete partidos disputados, el Gladbach es el único de los 20 equipos de la liga alemana que aún no ha conseguido una victoria esta temporada

Haris Tabakovic (arriba) de Borussia Moenchengladbach corre por encima de Danilho Doekhi de Union Berlín en el partido de la Bundesliga, el viernes 17 de octubre de 2025. (Soeren Stache/dpa vía AP)

BERLÍN (AP) — El doblete del central neerlandés Danilho Doekhi en la primera mitad encaminó el viernes a Union Berlín a la victoria 3-1 sobre un Borussia Moenchengladbach que sigue de capa caída en la Bundesliga.

Después de siete partidos disputados, el Gladbach es el único de los 20 equipos de la liga alemana que aún no ha conseguido una victoria esta temporada. Quedaron abajo en el marcador al cabo de apenas tres minutos.

Doekhi abrió la cuenta con un cabezazo a un tiro de esquina y anotó el segundo gol a los 26 al aprovechar un rebote luego que el remate de Ilyas Ansah rebotó en el poste.

Haris Tabaković descontó siete minutos después para el visitante Gladbach con un remate combeado al segundo palo.

El Gladbach fue dueña de la iniciativa durante una intensa segunda mitad, pero no pudo conseguir el empate.

Rani Khedira, el hermano menor del retirado centrocampista Sami Khedira, sentenció para el club de la capital a los 81.

El resultado dejó a Union Berlín en el séptimo lugar de la tabla. El Gladbach se hundió en el fondo de la Bundesliga.