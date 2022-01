Con batazo de Amador, Charros deja en el terreno a Tomateros

Monterrey, NL.-Japhet Amador sacó elevado al jardín central y Esteban Quiroz anota la carrera con la que Charros dejó tendidos en el terreno a los Tomateros 2-1 en 12 entradas, en el primer juego de la Final de la Liga Mexicana del Pacífico.

El segundo de la serie se jugará este sábado a las 18:00 horas.

Con la pizarra empatada a 1-1, Quiroz bateó de hit, llegó a la antesala con imparable del bateador emergente Missael Rivera y timbró la del gane con batazo de Amador.

Manuel Flores, en labor de relevo, fue el pítcher ganador y Santiago Gutiérrez cargó con la derrota.

El equipo jalisciense atacó primero y lo hizo temprano, en la primera entrada, con doble de José Juan Aguilar y sencillo, con dos outs, de Japhet Amador.

Los Charros tuvieron la casa llena con un out en el segundo episodio, pero el refuerzo Esteban Quiroz y Christian Villanueva no dieron el batazo oportuno.

Orlando Lara, pítcher abridor de los albiazules, vio la primera amenaza a su labor en la tercera entrada con José Guadalupe Chávez y Jesús Fabela en segunda y primera base con uno fuera, pero mantuvo el cero con ponche a Ramiro Peña y elevado de Sebastián Elizalde.

Peña y Elizalde estuvieron en la intermedia y en la inicial con un out en la sexta, lo que provocó la salida de Lara, pero Alex Tovalín y Alemao Hernández sacaron la entrada.

Con David Richardson en la loma, Stevie Wilkerson abrió el séptimo capítulo con hit y empató el juego con imparable de Chávez.

@MArellanoCANCHA

FINAL LMP / J1TOMATEROS 1-2 CHARROS

Serie: 1-0, favor de Jalisco