Compra Disney la saga animada mexicana de ‘Las Leyendas’

CD. DE MÉXICO .-Ánima, la productora de animación líder en América Latina, en asociación con Videocine, llegaron a un acuerdo con The Walt Disney Company Latin America que permitirá a la compañía elegir los derechos de distribución de la popular franquicia de Las Leyendas, cuya serie de películas estarán disponibles en Disney+.

Los títulos destacados de la saga incluyen La Leyenda de la Llorona, La Leyenda de las Momias, La Leyenda del Chupacabras y La Leyenda de Charro Negro.

Las películas siguen a Leo San Juan, un joven aventurero que puede comunicarse con entidades sobrenaturales, y quien se une a un grupo de amigos que investigan historias de monstruos, fantasmas y otras criaturas ficticias de México y Latinoamérica.

«Desde el lanzamiento de la primera película en 2007, las historias de Las Leyendas son clasificadas como algunas de las cintas más taquilleras de todos los tiempos en México, logrando un tremendo éxito de taquilla y audiencia con cada producción más exitosa que la anterior», dijo José C. García, cofundador de Ánima, en un comunicado de prensa.

«Con una base de fanáticos cada vez más leales e historias que incluyen criaturas y fantasmas, no tengo ninguna duda de que estos títulos serán muy atractivos para la audiencia de Disney+ en América Latina», agregó el cofundador y director ejecutivo de Ánima, Fernando De Fuentes Sainz.

El acuerdo con Disney es el último de una serie de grandes movimientos realizados por Ánima este año, ya que la compañía se acerca a su vigésimo aniversario en 2022.

En agosto, la compañía lanzó una división dedicada a adultos jóvenes y anunció que comenzará la producción el El Santos, una versión serializada de los icónicos personajes de la historieta mexicana El Santos vs la Tetona Mendoza.

