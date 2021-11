Compiten por shopping Buen Fin y reapertura de frontera

NUEVO LAREDO, TAM.- Tras el inicio del Buen Fin y la reapertura de la frontera este lunes, los comercios compiten por los compradores.

El presidente de la Canaco de Nuevo Laredo, Alejandro Urbiola Morales, llamó a consumir en el mercado local.

«No debemos de preocuparnos, sino, ocuparnos, seguir con este consumo local», indicó.

Durante el evento de arranque del Buen Fin en Nuevo Laredo, Urbiola reconoció, que el periodo de la pandemia por el Covid-19 ha sido de retos para el comercio local y allende la frontera.

«Sabemos que todos esos retos los estamos pasando, los estamos superando, como la reapertura de los puentes, que había mucha expectativa y vemos que el consumidor local se sigue consumiendo local, por su calidad, calidez y buenos precios», señaló.

Por su parte, el Subadministrador del SAT en Nuevo Laredo, Matías Alberto Nieto Rentería, que también acudió al evento, llamó a consumir en el mercado interno.

«El programa del Buen Fin en su onceava edición, constituye un conjunto de acciones que materializa los esfuerzos de la iniciativa privada y del Gobierno con el objetivo central de reactivar la economía de comercios mexicanos mediante el consumo interno», apuntó.

A su vez, el Cónsul General de México en Laredo, Texas, Juan Carlos Mendoza Sánchez, respaldó la reapertura de la frontera luego de 597 días de haber cerrado los puentes, pero pidió consumir en los comercios locales.

«Pero, este regreso a la normalidad no debe afectar el consumo local, porque es indispensable para la recuperación de Nuevo Laredo», expresó.

Este lunes se reabrió la frontera luego de casi 20 meses de haber cerrado derivado de la pandemia.

Al respecto, el Mayor de Laredo, Texas, Pete Sáenz y el congresista estadounidense, Henry Cuéllar, llamaron a los consumidores a cruzar y realizar sus compras allende la frontera, ante una baja afluencia en los puentes.

Asimismo, el Secretario de Desarrollo Económico del Estado, Carlos García, reportó que el primer día de la reactivación fronteriza, el número de cruces no era el esperado.

García, en entrevista precisó que estuvo al pendiente de la reapertura fronteriza, y que en el caso de los puentes de Nuevo Laredo, se registró una baja afluencia de compradores.

«Y la verdad a las ocho, ocho y media de la mañana que se esperaba que los diferentes puentes de esa importante ciudad fronteriza hubiera mucho aforo vehicular, la verdad, no se vio, no se vio, porque mucha gente ya tiene la vacunación, pero no fue como se esperaba», indicó.