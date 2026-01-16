Comparte Nick Taylor liderato del Sony Open con ronda de 62

El canadiense Taylor Pendrith realiza un tiro al hoyo 17 durante la primera ronda del Sony Open en Honolulú, el jueves 15 de enero de 2026 (AP Foto/Matt York)

HONOLULÚ.- El campeón defensor Nick Taylor estuvo preciso con sus hierros y manejó bien los hoyos par tres en el Waialae Country Club para firmar el jueves una tarjeta de 62 golpes, ocho bajo par, lo que le permitió compartir la cima del Sony Open, junto con Kevin Roy, al comenzar la temporada de la Gira de la PGA.

La campaña no había iniciado tan tarde. El certamen The Sentry en Kapalua, en Maui, fue cancelado debido a problemas con el agua. El Sony atrajo a un grupo fuerte de golfistas, incluidos cuatro de los diez mejores del mundo.

Taylor, quien ganó el año pasado en un desempate, hizo birdie en tres de los hoyos par tres. Su mejor tiro llegó en el complicado cuarto hoyo, dejando la pelota para un putt de 25 pies que casi emboca.

El canadiense estaba satisfecho, aunque no sorprendido con su juego a pesar de que éste es el primer torneo del año. Jugó lo suficiente en el receso entre temporadas para mantenerse en forma y aún así descansar, jugando solo en México y luego en el Nedbank Challenge de Sudáfrica.

Roy acumuló siete birdies en 11 hoyos al inicio, y terminó con un birdie en el 18, par-cinco.

Ben Griffin, que viene de una temporada con tres victorias y un debut en la Copa Ryder se apuntó un 63, al igual que Chris Gotterup, campeón del Abierto de Escocia.