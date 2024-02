Cómo enfrentar el bombo y superar la soledad en el Día de San Valentín

“Soy la solterona de la familia y del grupo de amigos”, dijo Plessis, de 53 años, residente de Manitoba, Canadá. “El día de San Valentín me hace sentir desesperanzada, como una perdedora incapaz de encontrar a alguien que me quiera”.

Pero no se quedará sentada en casa, maldiciendo su destino, autoimpuesto tras cansarse de la cultura de las relaciones casuales “tóxicas”. En cambio, Plessis planea hacer lo que aconsejan los investigadores y psicólogos que se especializan en la soledad: hará algo por los demás como una manera de no dar vueltas a esto en su cabeza.

En su caso, ayudará a otros a encontrar el amor. Se convirtió en casamentera certificada el año pasado y organizó un evento de citas rápidas antes del Día de San Valentín.

“Creo que, si yo no puedo encontrar el amor, es lo menos que puedo hacer”, agregó Plessis.

El Día de San Valentín es una de esas festividades que quienes las detestan llaman “forzadas”, comercializadas y absolutamente costosas de realizar si se quiere cumplir con las expectativas. Este año, el día del romance, que se ha convertido en una celebración del amor y la amistad en todos los sentidos, es el primero desde que el director de Salud Pública de Estados Unidos emitió un aviso de salud pública la primavera pasada, donde declaró que la soledad y el aislamiento son una “epidemia” con consecuencias nefastas.

El doctor Vivek Murthy, el principal vigilante de la salud pública del país, advirtió que la soledad generalizada plantea riesgos para la salud tan mortales como fumar hasta 15 cigarrillos al día. Le cuesta a la industria de la salud miles de millones de dólares al año, dijo. Aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses dicen haber experimentado soledad, declaró. El problema se gesta desde mucho antes de la pandemia y ha empeorado en los últimos años.

“Es como el hambre o la sed. Es una sensación que el cuerpo nos envía cuando nos falta algo que necesitamos para sobrevivir”, explicó Murthy a The Associated Press en ese momento. “Millones de personas en Estados Unidos están luchando en las sombras, y eso no está bien”.

Al igual que el día de San Valentín, la soledad se ha convertido en un negocio grande, con una avalancha de libros que ofrecen autoayuda e información. La temporada ofrece grandes ganancias a las aplicaciones y los sitios web de citas que sacan provecho de los usuarios que buscan superar emocionalmente intactos este obstáculo.

Tenemos guías de regalos para el Día de San Valentín y algunas para quienes detestan la festividad. Tenemos recetas consideradas perfectas para la ocasión, consejos para elegir flores que no maten a la mascota del destinatario y estantes de tiendas repletos de tarjetas de San Valentín. Y gracias a un episodio de la serie “Parks and Recreation”, las vacaciones en pareja se han ampliado e incluyen el Día de las Amigas (13 de febrero), principalmente para mujeres solteras y amigas.

PRUEBE UN CAMBIO DE PERSPECTIVA

David Sbarra, profesor de psicología de la Universidad de Arizona, en Tucson, estudia la soledad y el aislamiento social. Se encuentra entre quienes analizan datos y consideran un poco exagerada la idea de que la soledad es una epidemia mortal. Pero no duda de a dónde puede llevar el Día de San Valentín a las personas crónicamente solitarias.

“Puedes argumentar muy claramente que exacerba la experiencia de angustia psicológica entre las personas que ya se sienten solas”, dijo.

“Así que una manera sencilla de decirlo es que las personas se miran y observan a sí mismas socialmente aisladas en lugar de cambiar su percepción hacia oportunidades para reconectar y luego perseguir eso. ¿Con quién puedo salir? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? ¿A quién puedo enviar mensajes de texto o llamar? Eso es muy importante”, explicó Sbarra.

Esas son las cosas que Tori Mattei, de 27 años y residente de Nueva York, ha descubierto por sí sola durante los últimos cuatro años de soltería. Ha tenido citas desde que terminaron dos relaciones consecutivas y de largo plazo.

“Puesto que he sido soltera por un tiempo, siento que me fijé la meta de tener una cierta cantidad de citas para seguir sintiendo que puedo hacerlo y no sentirme incómoda o nerviosa”, dijo. “He tenido muchas primeras citas en los últimos años. No muchas segundas citas”.

El día de San Valentín era un tema importante en sus relaciones. A veces era una noche acogedora. Generalmente, había regalos de flores, perfumes o joyas.

“Decididamente, me sentía apreciada”, dijo Mattei.

Vive sola en Manhattan, a diferencia de muchos amigos que tienen compañeros de apartamento. Muchos de sus amigos están en una relación.

“En ciertos momentos, disfruto estar sola y tener paz y tranquilidad. Pero en momentos como el Día de San Valentín o incluso en cosas como el Super Bowl, tengo que hacer un esfuerzo adicional para no sentirme sola”, añadió Mattei. “Tengo que asegurarme de hacer planes para mí misma. Solo hace falta un día triste en el que te sientas sola para que parezca que siempre estás sola”.

BUSQUE UNA CONEXIÓN REAL

Mattei no se considera una persona que odia el Día de San Valentín. “Simplemente, no me gusta la presión de hacerlo romántico cuando, en realidad, si alguien me diera una rosa en la calle, eso me alegraría el día. Eso es todo lo que se necesita”, dijo.

Su mejor consejo para sobrevivir el Día de San Valentín es tan dulce como esos dulces en forma de corazón que tienen palabras o frases cortas y que son comunes en esta época del año.

“Muéstrale amor a alguien. Me encanta dar regalos a otras personas, poner una sonrisa en su cara. Y si no puedes pensar en alguien a quien quieras mostrarle amor, entonces muéstrate amor a ti mismo. Cómprate dulces. Me compro flores con mucha frecuencia. Me encanta cómo se ven. No me importa haberlas comprado para mí”, agregó Mattei.

El doctor Jeremy Nobel, quien escribió “Project UnLonely: Healing Our Crisis of Disconnection” (Proyecto noSolitario: Sanando nuestra crisis de desconexión), coincide con todo lo anterior. La soledad, explicó, se presenta de muchas formas, desde el aislamiento físico hasta el rechazo con base en las diferencias.

“Creo que la ciencia es bastante clara respecto a que la soledad aumenta el riesgo de mortalidad prematura”, dijo Nobel, quien imparte un curso para estudiantes de medicina en la Escuela Chan de Salud Pública de Harvard para ayudarlos a reconocer mejor la soledad en los pacientes.

DEJE FLUIR SU CREATIVIDAD

A través de su Project UnLonely and Foundation for Art & Healing (Proyecto NoSolitario y Fundación para el Arte y la Sanación), Nobel ha ideado programas que utilizan las artes para crear conciencia sobre los desafíos de salud causados por la soledad y el aislamiento social, incluso entre los jóvenes.

El día de San Valentín, el proyecto ofrece una sesión gratuita por Zoom para colorear para cualquiera que quiera registrarse. Crayones, rotuladores, lápices de colores, pasteles al óleo: la decisión es tuya.

“La soledad es subjetiva”, dijo Nobel: es la brecha entre las conexiones sociales que quieres tener y las que tienes.

“El Día de San Valentín es el momento de celebrar el amor y la conexión, lo cual es fantástico a menos que no tengas esa conexión”.

La psicoterapeuta Kelli Miller, en Los Ángeles, trabaja con parejas e individuos y escribió “Love Hacks: Simple Solutions to the Most Common Relationship Issues” (Trucos del amor: soluciones simples a los problemas de relación más comunes). El día de San Valentín es un desencadenante común entre sus clientes. Si no tienes el amor que deseas, busca alegría en tu interior, insta ella.

“Ve al teatro. Invítate a cenar. Sé que mucha gente no quiere cenar sola, pero a veces el simple hecho de estar rodeado de otros seres humanos puede ayudar”.