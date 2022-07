Cómo bloquear tu app de banco si te roban o pierdes el celular

Es importante tomar las medidas de seguridad pertinentes para que tu información no se vea comprometida

CIUDAD DE MÉXICO.- Hoy en día el celular se ha convertido en el centro de nuestra vida, ya que almacena una gran cantidad de información personal, sensible y financiera, por lo que perderlo o que sea robado significa un gran peligro por los datos que contiene.

Por ello, es importante tomar las medidas de seguridad pertinentes para que en un caso similar, tu información no se vea comprometida y sobre todo, hablando de las apps bancarias, no el atacante no pueda tener acceso a tus recursos monetarios.

Para evitar este tipo de experiencias negativas, en Tech Bit te decimos 6 tips para proteger tus datos financieros.

Bloquea tu tarjeta

Si tienes una tarjeta bancaria vinculada a tu móvil, debes llamar a tu banco de manera inmediata para bloquearla. Esta es la medida más efectiva para prevenir cualquier tipo de robo.

Bloquea tu chip

Otra medida igual de efectiva, es comunicarte con tu compañía telefónica y bloquear el chip de tu teléfono.

No guardes tus claves en el celular

Es muy importante no dejar nada que el asaltante pueda utilizar en tu contra, por ello no se deben guardar las claves de acceso a las apps bancarias o de correo en el celular, ya que en caso de robo, podrán tener acceso a toda tu información personal y financiera.

Para los usuarios que utilizan un teléfono iPhone, pueden tener un paso extra de seguridad al acceder a iCloud para borrar toda su información.

Crea contraseñas diferentes para cada cuenta

Es importante no tener la misma contraseña por cada app bancaria con la que cuentes, incluso si en lugar de password utilizas el desbloqueo de pantalla.

Si eres usuarios de iOS, igualmente puedes optar por agregar una contraseña diferente en tu cuenta de iCloud. Recuerda que no es recomendable utilizar datos de fácil acceso, como fechas sencillas, como cumpleaños, año de nacimiento, aniversarios etc.

Siempre cierra sesión

Una vez hayas terminado de realizar tus movimientos bancarios en la app, no te olvides de cerrar tu sesión, con el fin de evitar que en caso de robo o extravío, otros puedan acceder a tu información.

Añadir un paso extra de protección a apps importantes

Como plus, puedes agregar la verificación en dos pasos en todas las apps que lo permitan, así como bloquear por medio de PIN, contraseña o huella aquellas apps que tengan la opción de hacerlo.