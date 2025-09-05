Colombia se asegura de acudir al Mundial, con goleada de 3-0 sobre Bolivia

Los goles de James Rodríguez a los 31 minutos, Jhon Córdoba los 74 y Juan Fernando Quintero a los 83 le dieron el triunfo a la Tricolor

Jhon Córdoba (derecha), de la selección de Colombia, festeja con su compañero Johan Mojica tras anotar ante Bolivia en un duelo de la eliminatoria mundialista, el jueves 4 de septiembre de 2025 (AP foto/Fernando Vergara)

CIUDAD DE MÉXICO.- Colombia consiguió su clasificación al Mundial de 2026 tras vapulear el jueves 3-0 a Bolivia en la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas al campeonato que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los goles de James Rodríguez a los 31 minutos, Jhon Córdoba los 74 y Juan Fernando Quintero a los 83 le dieron el triunfo a la Tricolor, que volverá a la Copa del Mundo tras ausentarse en la cita de Qatar 2022.

Esta será la séptima participación del combinado colombiano en el Mundial. Su debut fue en Chile 1962, luego hilvanó tres participaciones consecutivas entre 1990 y 1998, y repitió en 2014 y 2018.

“Esta camiseta me ha dado mucho. Estoy agradecido por todo lo que estoy haciendo”, sostuvo James, quien aspira jugar su tercer Mundial. “Siempre he dado todo y me quedo con las cosas buenas”.

Con su victoria ante Bolivia, Colombia rompió una racha de seis partidos sin ganar y alcanzó 25 puntos para afianzarse en la quinta posición de la eliminatoria.

“Estamos contentos por haber logrado la clasificación”, comentó Córdoba. “Venía buscando el gol, recibí muchas críticas, pero agradezco el respaldo del cuerpo técnico y mis compañeros”.

En el duelo particular contra la Verde, los anfitriones mantuvieron su registro perfecto con ocho celebraciones en igual número de compromisos en casa, con 20 goles a favor y ninguno recibido.

La selección Cafetera cimentó su pase con el rendimiento como local en Barranquilla, donde sumó cinco triunfos y tres empates en nueve presentaciones.

“Estoy feliz por poder jugar mi primer Mundial”, dijo Luis Díaz, quien suma siete tantos en la competición. “Es por lo que veníamos luchando. Ahora viene lo mejor”.

Bolivia se estancó en 17 unidades, con las que aspira todavía a colarse en el repechaje intercontinental como última opción para disputar lo que sería el segundo Mundial en su historia. Venezuela, que cayó 3-0 ante Argentina y nunca ha acudido a la cita mundialista, supera a Colombia por un punto.

En la última jornada de la fase de clasificación, Bolivia recibirá a Brasil, mientras que Colombia visitará a Venezuela.

En el estadio Metropolitano, de Barranquilla, James abrió el marcador al rematar con su pie derecho dentro del área un centro del lateral Santiago Arias.

El capitán de los Cafeteros llegó a 14 tantos en el historial de las eliminatorias sudamericanas y superó a Radamel Falcao como el máximo artillero colombiano en esta competición.

Además, James hizo su 56ta. presentación en la eliminatoria y también ascendió al liderato en este apartado dentro de su selección, por delante de David Ospina y Carlos Valderrama.

Antes de la primera anotación, James ya había fabricado dos claras ocasiones de gol. A los 13 minutos, envió un centro que cabeceó Jhon Arias y exigió al arquero boliviano Carlos Lampe. Y a los 24, aprovechó un centro de Díaz para conectar un testarazo que volvió a ser detenido por Lampe.

Con ocho tiros totales y más de 70% de posesión, Colombia dominó claramente el primer tiempo, pero no pudo aumentar su ventaja en el tanteador.

“Estamos haciendo un buen trabajo. Sufrimos, pero nos lo merecemos. Cumplimos un sueño”, declaró el volante Richard Ríos.

Bolivia se refugió en su retaguardia y apenas inquietó el arco de los anfitriones con un disparo lejano de Gabriel Villamil y un intento desviado de Miguel Terceros.

En la etapa complementaria, la Verde adelantó sus líneas y a los 53 minutos Terceros probó al arquero local Camilo Vargas con un remate de media distancia.

A la hora de partido, James tuvo que abandonar la cancha por una dolencia en un tobillo que se produjo durante el período inicial.

En el lugar de Rodríguez ingresó el enganche de River Plate Juan Fernando Quintero, quien asistió con un pase filtrado a Córdoba.

El ariete del Krasnodar ruso finalizó la acción de contragolpe con un potente disparo cruzado para firmar su primera diana en estas eliminatorias.

A los 82, Córdoba dio paso a Dayro Moreno, de 39 años, quien disputó un partido internacional con la Tricolor por primera vez desde 2016.

“Agradezco el apoyo de la hinchada”, indicó Moreno, actual goleador de la Copa Sudamericana con ocho gritos para Once Caldas. “Siempre trabajo para estar en la selección”.

A siete minutos del final, Colombia volvió a golpear en una rápida transición en la que Díaz habilitó a Quintero, quien decretó la goleada con una sutil definición dentro del área.