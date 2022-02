Coinciden estudiantes: presenciales es mejor que a distancia

NUEVO LAREDO, TAM. –Jóvenes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), coincidieron en la importancia que tiene para el proceso de enseñanza el tomar clases presenciales.

Este medio informativo acudió a esta institución para conocer la opinión de los estudiantes sobre esta forma híbrida de iniciar este semestre, con aulas que tienen televisión y una cámara inteligente que permite a 20 alumnos estar en clases presenciales y el resto en forma virtual.

‘A mí se me hace mejor venir a la escuela a tomar clases en forma presencial, porque en línea no es lo mismo, es más fácil que te distraigas o no pones atención. Es mucho mejor estar aquí y también tenemos la posibilidad de despejar cualquier duda con el maestro, así como ir retornando a la convivencia con el resto de compañeros’, señaló Michel Castillo.

Mientras que Carolina Camacho, comentó que para ella lo mejor es tener clases presenciales, ‘porque tienes al maestro frente a ti y eso permite a todos despejar cualquier duda. Porque la realidad en casa, cuando tomas clases en línea, también tienes muchas distracciones. Mientras que aquí en la escuela te dedicas de lleno, además el sistema hibrido es muy bueno porque permite que poco a poco vayamos retornando a lo presencial’.

El director de la Facultad Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la UAT, René Salinas Salinas, dijo que el programa implementado es académico y tecnológico para regresar a las aulas.

‘Los estudiantes tuvieron la oportunidad de elegir si híbrido, presencial o en línea. Las tres primeras semanas fueron virtuales totalmente y la semana que inició el 8 de febrero iniciamos con el plan. Contamos con aulas con tecnología que permiten tener clases presenciales, solo 20 alumnos y el resto en casa, lo que permite al maestro monitorear a todos, incluso los que están en casa, televisión y cámaras inteligentes permiten desarrollar este tipo de actividad’, concluyó.