Coepris regresa 100 autos cada día a Laredo, Texas

La mayor incidencia de retorno es que el cruce a la cuidad no es por una visita esencial.

Uno de los requisitos que deben respetar quienes cruzan a esta frontera es el doble no circula.[Líder Informativo]

Uno de los requisitos que deben respetar quienes cruzan a esta frontera es el doble no circula.[Líder Informativo]

NUEVO LAREDO TAM.- Mientras continúe el riesgo de contagios de COVID-19 en esta frontera, se mantendrá el operativo por parte del personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), verificando vehículos que cruzan de la vecina ciudad de Laredo Texas que cumplan las medidas requeridas.

Así lo dio a conocer el doctor Adolfo Benavides Guerra, coordinador de esta dependencia, quien añadió que a diario están regresando alrededor de 100 automóviles de lunes a jueves, la mayor incidencia es que el cruce no es por una visita esencial, por lo que son regresados, los viernes se retornan más.

“El operativo continúa en el crucero de Pedro J. Méndez y Bravo, seguimos instalados con el apoyo de Protección Civil, Bomberos, Departamento de Tránsito y la Policía Estatal, lo que les estamos pidiendo es que respeten el doble no circula, y no traer más de dos pasajeros en el vehículo”, apuntó.

Destacó que asimismo les piden que en la unidad motriz no viajen adultos mayores ni niños, y que tanto el conductor como el acompañante lleven puesto el cubrebocas, y que así lo mantengan, debido a que los contagios de coronavirus continúan incrementándose.

Precisó que otros de los requisitos que deben respetar quienes cruzan a esta frontera es el doble no circula, que son los lunes las placas con terminación 0 y 1 no circulan, martes 2 y 3, y así sucesivamente hasta el viernes, sábados y domingos no hay restricciones, solamente en cuanto al número de placas.

Reveló que las personas que cruzan a Nuevo Laredo deben ser exclusivamente a un viaje esencial, un buen número de personas también son regresadas por no traer cubrebocas, y uno que otro vehículo donde viajan más de dos personas, la mayoría de los retornados es porque no tienen a que cruzar.