Coepris insiste en respetar la sana distancia

“Los negocios no esenciales deben cerrar a las 5 de la tarde, hemos estado cerrando por semana aproximadamente seis negocios por que no deben abrir sus puertas a la ciudadanía, han sido gimnasios, albercas entre otros”, indicó el doctor Adolfo Benavides Guerra. [Salvador González / Líder Informativo]

“Los negocios no esenciales deben cerrar a las 5 de la tarde, hemos estado cerrando por semana aproximadamente seis negocios por que no deben abrir sus puertas a la ciudadanía, han sido gimnasios, albercas entre otros”, indicó el doctor Adolfo Benavides Guerra. [Salvador González / Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.-Los sábados y domingos, solamente las Tiendas Comerciales Soriana, S-Mart, HEB, Chedraui y Walmart tendrán venta de alcohol solamente hasta las 5 de la tarde, se sigue exhortando a la población mantener la sana distancia al hacer fila para entrar a estos establecimientos a realizar sus compras.

Lo anterior lo dio a conocer el doctor Adolfo Benavides Guerra, coordinador de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), quien agregó que estos establecimientos seguirán cerrando hasta las 10 de la noche entre semana, sábados y domingos hasta las 8 de la noche.

“Los negocios no esenciales deben cerrar a las 5 de la tarde, hemos estado cerrando por semana aproximadamente seis negocios que no deben abrir sus puertas a la ciudadanía, han sido gimnasios, albercas entre otros, a estos se exponen quienes no deben abrir”, expresó.

Agregó que todos los gimnasios así como todas las albercas, teatros y cines deben permanecer cerrados para tratar de evitar los contagios de coronavirus que siguen en incremento en la ciudad, es por ello que se siguen tomando estas estrictas medidas.

Destacó que los negocios que han cerrado por abrir sus puertas sin permiso se les indica que no deben abrir hasta una nueva orden, de lo contrario se podrán hacer acreedores a una multa, o al cierre definitivo, los establecimientos no esenciales siguen cerrando los fines de semana.

Precisó que en los Centros Comerciales continúan llevando a cabo la sanitización de los carritos, toma de la temperatura para todos los usuarios que ingresan así como la aplicación de gel antibacterial, donde los clientes participan activamente.

Benavides Guerra añadió que las pulgas ya tienen el permiso para que abran y deberán cerrar a las 5 de la tarde, donde los comerciantes deben respetar las medidas de sanidad, para evitar se disparen los contagios de COVID-19, ante la movilidad de las personas.

“Estos cambios de horarios para las tiendas comerciales se seguirán dando conforme se vayan comportando los contagios y los decesos de esta pandemia a la ciudad, y los daremos a conocer con tiempo a la ciudadanía, y no se olviden que hay que seguir usando el cubrebocas y el gel anribacterial”, dijo.