Coco Gauff gana y da a EU ventaja de 1-0 sobre Grecia en cuartos de la United Cup

Coco Gauff devuelve ante Belinda Bencic durante un partido en el Abierto de China, el 30 de septiembre de 2025, en Beijing. (AP Foto/Mahesh Kumar A)

PERTH, Australia (AP) — Después de una derrota en individuales y un drama en las redes sociales a principios de la semana, Coco Gauff demostró todo en la cancha el miércoles en los cuartos de final de la United Cup.

Gauff ganó dos veces: una en individuales y luego en la victoria decisiva en dobles mixtos, para llevar a los estadounidenses a las semifinales en Sídney el sábado.

Gauff venció 6-3, 6-2 a Maria Sakkari para darle a Estados Unidos, campeones defensores, una ventaja 1-0 sobre Grecia. Taylor Fritz, afectado por tendinitis en la rodilla, tuvo la oportunidad en su partido de individuales de asegurar el pase a semifinales contra Stefanos Tsitsipas, pero perdió 6-4, 7-5. La serie se tuvo que definir con el duelo de dobles mixtos.

En ese partido, Gauff y Christian Harrison vencieron a Tsitsipas y Sakkari por 4-6, 6-4, 10-8. Estaba encaminado a ser un paseo en el desempate de 10 puntos del tercer set cuando los estadounidenses lideraban 4-0 y 5-1, pero la pareja griega se recuperó para igualar 6-6, pero Gauff y Harrison se mantuvieron firmes para lograr la victoria.

“Creo que hoy estaba golpeando bien la pelota, y cuando eso sucede, mi movimiento en la cancha también es bueno. Usualmente sé que va a ser un buen día”, dijo Gauff tras la victoria en individuales.

El lunes, Gauff publicó un mensake en las redes sociales justo antes de comenzar su partido de individuales, con la intención agregar contexto a sus recientes comentarios sobre los fanáticos del tenis estadounidense.

El partido subsiguiente no fue bien para Gauff, clasificada número cuatro, quien perdió los primeros cinco juegos y acabó derrotada 6-1, 6-7 (3), 6-0 ante la española Jessica Bouzas Maneiro, la número 42 del ranking. Pero Fritz ganó su partido de individuales y Gauff y Christian Harrison se combinaron en dobles mixtos para asegurar el primer lugar en el Grupo A y llevar a los estadounidenses a los cuartos de final.

En un cuarto de final nocturno en Perth el miércoles, Sebastián Báez doblegó 7-5, 6-4 a Stan Wawrinka para que Argentina igualase el duelo y forzar una definición en el mixto. Wawrinka está en su gira de despedida este año antes de retirarse.

En Sídney, Hubert Hurkacz e Iga Swiatek emergieron victoriosos en sus partidos de individuales para darle a Polonia una ventaja decisiva 2-0 sobre Países Bajos y un lugar en los cuartos de final del Grupo F. Se espera que Polonia juegue contra Australia en los cuartos de final.