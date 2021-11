Cobra Covid-19 una vida más en Nuevo Laredo

La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa pidió a la población no bajar la guardia.

Nuevo Laredo, Tam.-Luego de advertir que la emergencia sanitaria por COVID-19 continúa activa y que de no reforzar las medidas de prevención ya conocidas podría derivar en una cuarta ola de contagios, la secretaria de Salud de Tamaulipas Gloria Molina Gamboa pidió a la población no bajar la guardia y atender las recomendaciones emitidas por el gobierno del Estado para seguir enfrentando la pandemia.

Al presentar su reporte diario, la titular de la SST informó que durante este domingo se registraron 56 nuevos casos y 5 fallecimientos asociados a complicaciones graves, por lo que pidió extremar cuidados con los más vulnerables.

De ellos, una defunción corresponde a Nuevo Laredo. Se trata de una mujer de 95 años fallecida el pasado 23 de octubre. Además, tres casos nuevos de Covid. Además, Nuevo Laredo suma 29 días continuos en semáforo epidemiológico color verde.

Molina Gamboa insistió en su llamado a evitar riesgos tanto en el hogar, el trabajo o los espacios públicos respetando medidas como el uso del cubrebocas, la sana distancia, el lavado frecuente de manos, completar el esquema de vacunación anticovid e influenza y evitar fiestas o reuniones sociales donde no se atiendan estas recomendaciones