Coachella parece diversión y glamour para influencers

ARCHIVO - Asistentes al festival durante el primer fin de semana del Festival de Música y Artes del Valle de Coachella en el Empire Polo Club, el sábado 12 de abril de 2025, en Indio, California. (Foto Amy Harris/Invision/AP, archivo)

ARCHIVO - Asistentes al festival durante el primer fin de semana del Festival de Música y Artes del Valle de Coachella en el Empire Polo Club, el sábado 12 de abril de 2025, en Indio, California. (Foto Amy Harris/Invision/AP, archivo)

LOS ÁNGELES (AP) — Sam Mintesnot había tachado todo lo que posiblemente podía de una larga lista de tareas pendientes en preparación para el festival de música Coachella. Preparó los mejores atuendos, se arregló el cabello y se hizo las uñas, reservó un boleto de ida a Los Ángeles y voló el martes con una hoja de cálculo llena de ideas para videos que podría publicar relacionados con el festival.

El único problema era que, apenas unos días antes de que Coachella comenzara el viernes, no tenía boleto —al menos, todavía no.

Mintesnot es creadora de contenido y buscaba una invitación de una marca para acompañarlos al festival anual en Indio, California, al que a veces se le llama “Olimpiadas de influencers”. Publicó en sus plataformas de redes sociales sobre su travesía sin boleto con la esperanza de conseguir un pase para Coachella a cambio de publicar videos sobre la marca y la experiencia.

“Nunca sabes qué va a pasar”, comentó. “Hay muchísimas oportunidades ahí afuera”.

Coachella, repleto de momentos dignos de Instagram, es una oportunidad mutuamente beneficiosa tanto para creadores como para empresas. El contenido en redes sociales que sale del enorme festival de música grita espontaneidad, pero detrás de escena suele haber una planificación laboriosa que se activa con semanas, o a veces incluso meses, de anticipación. Asegurar alianzas con marcas, coordinar oportunidades de contenido patrocinado y armar un calendario de contenidos requiere paciencia, pensamiento estratégico y olfato para los negocios.

A menudo, los creadores de contenido son el blanco de bromas en internet por hábitos emprendedores como pedir sin pudor acceso a eventos o mercancía gratis. Pero para algunos, incluida Mintesnot, funciona. Recibió una invitación al festival por parte de YouTube el miércoles, apenas dos días antes de que comenzara el evento de dos fines de semana.

Monetizar la asistencia a festivales de música

Coachella, en su 25.ª edición este año, ha sido un pilar anual de la cultura de internet. Ambos fines de semana del festival están agotados, pero audiencias globales pueden ver una transmisión en vivo en YouTube para ver actuaciones de los artistas principales Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, junto con decenas de otros artistas. La plataforma de videos ofrece a los fans transmisiones en vivo de siete escenarios de manera simultánea, además de videos de creadores y otro contenido relacionado con Coachella.

Los creadores capturan no solo clips de las presentaciones, sino todo lo demás de su experiencia en Coachella: desde los glamorosos eventos de marcas y los obsequios hasta las más mundanas filas para el baño y las opciones de comida.

El festival es el mayor evento musical de transmisión en vivo insignia que realiza YouTube, señaló Matt McLernon, jefe de alianzas con artistas de la compañía, quien ha encabezado su relación con Coachella.

“Ver cuánto el lado de los creadores le ha dado toda esta vida adicional, lo que pasa en el escenario, los creadores, los fans, la especie de intersección de todos ellos, lo que ocurre a partir de ahí, es realmente mágico”, manifestó. “Hay tantas cámaras apuntando a los artistas en el escenario como las que hay entre el público”.

Las vías de monetización para los creadores varían. Para influencers de moda y belleza, las herramientas de compra integradas en plataformas como TikTok y YouTube ofrecen una forma de ganar comisiones. Esta es una ruta confiable para obtener un gran pago en algo como Coachella, donde grandes grupos de personas buscan inspiración para atuendos y maquillaje, o simplemente sienten curiosidad por las tendencias del año.

Magdaline Janet, una youtuber de belleza, dijo que YouTube Shopping le ha permitido convertirse en creadora de contenido de tiempo completo.

“Es enorme porque Coachella, esencialmente, es un desfile de belleza y moda junto con música”, expresó.

Para algunos creadores, vale la pena comprar un boleto y viajar por su cuenta al festival, incluso sin una invitación de marca. La interacción que obtienen de los videos relacionados con Coachella, en la previa, en tiempo real y en retrospectiva, a menudo se traduce en una ganancia neta.

Sydney Morgan, una creadora de contenido conocida por su maquillaje de efectos especiales, compró su propio boleto. Se está quedando en una casa alquilada con sus amigos, que también son creadores de contenido. Según contó, el Airbnb fue elegido especialmente para que se viera bien en los videos y ella creó un itinerario para acomodar los respectivos planes de filmación del grupo.

“Mis amigos y yo bromeamos con que Coachella es nuestra festividad favorita”, dijo Morgan. El grupo viajaba a Indio el miércoles para tener un día completo dedicado a la creación de contenido antes de que comenzaran los sets musicales. “Hablamos de eso todo el año y lo idealizamos muchísimo, y sé que nuestra audiencia hace lo mismo, especialmente quienes no pueden estar ahí en persona”.

La audiencia tiene curiosidad, así que los creadores “la mantienen alimentada”

Morgan trazó planes extensos para un video largo centrado en su moda del festival y varios videos cortos.

Como Morgan, muchos creadores llegan con un plan del contenido que quieren grabar durante el festival, pero, como dijo el presentador de noticias de entretenimiento y creador de contenido Louis Levanti, la clave para dominar el festival es una “disposición a adaptarse”. Levanti es creador de contenido de tiempo completo, pero antes trabajó en producción de video digital y medios, y comentó que ahora aplica esas habilidades en su planificación de contenido.

“Es importante contar la historia desde tu lente tan rápido, pero tan precisa y eficientemente como sea posible”, explicó. “De verdad lo pienso como una sala de redacción. Veo cada historia como: ‘¿Cómo construyo esto para que sea más que solo un titular?’”.

Levanti también asiste a Coachella este año con YouTube, pero señaló que hay valor en usar el festival de este año para construir relaciones con otras marcas para festivales y oportunidades futuras. Algunos acuerdos con marcas, como las colaboraciones pasadas de Levanti en Coachella con Coca-Cola y Absolut Vodka, pueden venir con restricciones sobre qué contenido pueden y no pueden publicar los creadores y con qué otras marcas pueden trabajar.

“Es una gran oportunidad en la que no tengo limitaciones ni estrés para hacer contenido, lo que me facilita hacerlo y, al mismo tiempo, atraer a más marcas”, afirmó.

Aunque las marcas en el festival, las tendencias de moda y los carteles de artistas cambian cada año, lo constante en Coachella es un apetito insaciable en internet por cualquier contenido relacionado con el festival. Y estos creadores están ansiosos por hacer que su trabajo de preparación rinda frutos para satisfacer esa demanda.

“Queremos alimentar a la audiencia, mantenerla alimentada, darles buen contenido y divertirnos mientras lo hacemos”, dijo Morgan.