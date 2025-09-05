Clasifica Paraguay al Mundial tras empatar sin goles frente a Ecuador

Los guaraníes regresan a una Copa del Mundo después de 16 años, celebrando su histórica clasificación en el Defensores del Chaco

Miguel Almirón, de la selección de Paraguay, celebra la clasificación al Mundial, tras un empate sin goles frente a Ecuador, el jueves 4 de septiembre de 2025 en Asunción (AP foto/Jorge Saenz)

Miguel Almirón, de la selección de Paraguay, celebra la clasificación al Mundial, tras un empate sin goles frente a Ecuador, el jueves 4 de septiembre de 2025 en Asunción (AP foto/Jorge Saenz)

ASUNCIÓN.- Pese a la ausencia de goles, Paraguay logró sellar el jueves su pase al Mundial de 2026 tras ceder un empate en casa ante un ya clasificado Ecuador, con lo cual volverá a participar en la máxima cita del fútbol global tras 16 años de ausencia.

Animados por los hinchas que comparecieron en el Defensores del Chaco de Asunción, los paraguayos sacaron ventaja una vez más de su condición de anfitriones en el penúltimo compromiso por las eliminatorias sudamericanas y siguieron sin derrotas en su fortaleza.

Conducidos por la actuación imparable del volante Ramón Sosa, aseguraron su regreso a una Copa de Mundo, instancia de la que no habían participado desde Sudáfrica 2010.

Los comandados por el entrenador argentino Gustavo Alfaro, quien llegó al banquillo paraguayo hace poco más de un año, impusieron desde el inicio su ritmo y trataron de marcar presencia en la cancha frente a un desorientado Ecuador – ya clasificado al Mundial 2026 y temporalmente cuarto de la clasificación – que volvió a mostrar su solidez defensiva pero dejó claras sus deficiencias en el campo ofensivo.

Sosa estuvo cerca de abrir el marcador por los anfitriones desde los 15 minutos, en lo que fue una de las oportunidades más claras de gol para los guaraníes a lo largo de todo el compromiso, pero el portero Hernán Galindez logró frenar el remate del centrocampista.

Paraguay siguió dominando en el césped hasta el descanso, si bien la Tricolor ganó aliento en el último tramo de la primera parte, impulsada por una falta peligrosa contra el mediocampista Nelson Angulo, a falta de cinco minutos para la pausa.

Los ecuatorianos empezaron así a generar más ocasiones y estuvieron cerca de conseguir su primer tanto, pero el experimentado portero Roberto “Gatito” Fernández supo neutralizar las embestidas tricolores.

Como ya había adelantado en la previa del partido, el entrenador de la Tri, el también argentino Sebastián Beccacece, aprovechó la seguridad de contar con la clasificación asegurada para probar nuevas caras y estrategias en la cancha, como la joven joya Kendry Páez, de tan solo 18 años, quien pese a todo no alcanzó lucir su mejor versión.

En la segunda mitad de la cita en Asunción, Paraguay siguió presionando, impulsado como nunca por una afición que sabía que la noche lo tenía todo para terminar con su equipo de vuelta a un Mundial, en tanto que Ecuador intentaba hacer frente a los avances de los anfitriones.

El ambiente entre los dos equipos empezó a calentarse con diversos roces entre los jugadores, lo que obligó a que el arbitro brasileño Raphael Claus pausara el partido en reiteradas ocasiones y mostrara algunas tarjetas amarillas para ambos lados.

A pocos minutos del pitazo final, tanto Paraguay como Ecuador empezaron a arriesgarse más.

Los anfitriones desperdiciaron dos disparos peligrosos, el primero con Antonio Sanabria, parado por Galindez, y el segundo de Andrés Cubas, repelido por el travesaño. No obstante, la velada no estaba para goles y la cita concluyó con un empate sin tantos, lo que no impidó una verdadera fiesta en el Defensores del Chaco.

Mientras los jugadores se abrazaban y compartían sonrisas en la cancha, los hinchas celebraban desde las gradas la histórica clasificación con fuegos artificiales y cánticos.

Con el resultado, además de asegurar el boleto hacia Norteamérica el año que viene, Paraguay llegó a 25 puntos y bajó a la sexta casilla de la tabla de las eliminatorias sudamericanas, mientras que Ecuador alcanzó 26 unidades y descendió temporalmente desde la segunda hasta la cuarta posición.