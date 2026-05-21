Clasifica Flamengo a octavos tras vencer a Estudiantes en Maracaná

Pedro, del Flamengo, festeja tras anotar ante Estudiantes de la Plata, en un duelo de la Copa Libertadores, efectuado el miércoles 20 de mayo de 2026 en Río de Janeiro (AP Foto/Bruna Prado)

Pedro, del Flamengo, festeja tras anotar ante Estudiantes de la Plata, en un duelo de la Copa Libertadores, efectuado el miércoles 20 de mayo de 2026 en Río de Janeiro (AP Foto/Bruna Prado)

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un gol del delantero Pedro, Flamengo superó el miércoles 1-0 a Estudiantes de La Plata y consiguió su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Pedro anotó a los 65 minutos tras aprovechar un mal despeje del arquero uruguayo Fernando Muslera.

El club carioca, vigente campeón del torneo, encabeza el Grupo A con 10 puntos, por delante del Pincha que quedó con seis unidades. Además, el Mengao espera la resolución de la CONMEBOL que podría darle la victoria en el partido con Independiente Medellín que fue suspendido por los hechos violentos protagonizados por los hinchas del cuadro colombiano.

Tras la disputa de la quinta y penúltima fecha de la fase de grupos, Flamengo se unió a la lista de clasificados a la siguiente fase, en la que también están Independiente Rivadavia, Corinthians, Rosario Central, Mirassol, Independiente del Valle, Coquimbo Unido y Liga de Quito.

En el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, Flamengo dominó la posesión de balón y llevó la iniciativa, pero tuvo que esforzarse para superar el ordenado planteamiento de Estudiantes.

El único tanto del compromiso llegó en una jugada que contó con una mala salida de Muslera, que en lugar de tomar el balón con sus manos eligió despejar con los pies. Pedro aprovechó para tomar el rebote, superar la marca de Eric Meza y definir con un zurdazo.

Flamengo cuenta con cuatro futbolistas convocados al Mundial por la selección brasileña, pero solo alineó al zaguero Leo Pereira, mientras Lucas Paquetá ingresó en la segunda parte. Los defensas Danilo y Alex Sandro permanecieron en el banquillo.

Cerro Porteño sorprende a domicilio a Palmeiras

En un duelo entre los punteros del Grupo F, Cerro Porteño se impuso 1-0 como visitante ante Palmeiras.

El elenco paraguayo sumó los tres puntos con un tanto a los 48 minutos por parte de Pablo Vegetti, quien remató de primera un centro de Fabricio Domínguez.

Palmeiras llevó la iniciativa durante todo el compromiso, pero no tuvo eficacia en la definición y encajó su primer revés como local en la competición en las últimas 17 presentaciones.

Cerro Porteño quedó como líder de la zona con 10 puntos, por delante de Palmeiras que acumula ocho.

Liga de Quito derrota a Lanús y clasifica

Con dos anotaciones en el tramo final del partido, Liga de Quito doblegó 2-0 a Lanús e inscribió su nombre entre los 16 mejores del certamen.

El equipo ecuatoriano se apoyó en un autogol de Felipe Peña Biafore a los 74 minutos y un tanto de Fernando Cornejo a los 91.

Liga de Quito llegó a nueve puntos y se afianzó en la segunda posición del Grupo G, que lidera Mirassol con 12. Lanús, con seis enteros, quedó eliminado y deberá conformarse con luchar por un cupo a la Copa Sudamericana.

Universitario empata con Nacional en debut de Héctor Cúper

En el debut del técnico argentino Héctor Cúper, Universitario igualó 0-0 en su visita a Nacional.

Cúper, finalista de la Liga de Campeones de la UEFA con el Valencia en 2000 y 2001 y con un largo recorrido en equipos como Inter de Milán y Mallorca, entre otros, volvió a dirigir en Sudamérica tras casi 30 años de carrera en Europa, Asia y África. También guio a la selección de Egipto al Mundial de Rusia 2018.

La llegada de Cúper, de 70 años, al banquillo de Universitario sirvió para rescatar un punto en Montevideo que le permite al equipo peruano mantener opciones de clasificación.

Los Cremas ocupan la tercera posición del Grupo B con cinco puntos, dos menos que Deportes Tolima, que será su rival en Lima la próxima semana en la jornada final.

Con el empate entre uruguayos y peruanos, Coquimbo Unido, que el martes goleó 3-0 a Tolima, consiguió su clasificación a octavos de final por primera vez en su historia.

Nacional, tricampeón del torneo, llegó a cinco puntos, pero quedó sin opciones de avanzar tras perder sus duelos directos ante Tolima y Universitario y salir desfavorecido en caso de empate en la tabla.

Más tarde se completaba la jornada con los encuentros Cusco–Independiente Medellín y Junior–Sporting Cristal.