Clases presenciales, sólo en verde y amarillo

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Sólo en los municipios con semáforo verde y amarillo, se podrá regresar a clases presenciales el próximo 30 de agosto, reiteró el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien señaló que existe preocupación por la variante Delta que está afectando a niños y jóvenes.

“El lunes vamos a hacer una evaluación, lo que les puedo anticipar es que, de entrada, que las ciudades que estén en verde y amarillo vamos a darle, las otras, vamos a analizar”. El mandatario reconoció que existen muchas ansias de muchos por regresar a clases presenciales, sin embargo, “hay algunos otros que están preocupados y con justa razón porque la nueva cepa Delta es muy contagiosa, se están infectando nuestros niños y jóvenes”.

Comentó que el hecho que los niños y jóvenes no estén vacunados contra el COVID-19, los expone más a la enfermedad, por lo que revisarán con el Comité de Salud, las condiciones para tomar las decisiones, “con mucha prudencia y objetividad”.

Agregó que a la par de esta decisión, se implementará un programa emergente para la atención de las escuelas que en un año y medio han estado solas y por tanto presentan deterioro.

“Vamos a entrarle al quite una vez más, hubiera estado bueno que dijeran, ahí les va una bolsa a los estados para apoyar la educación en las escuelas, mejor me siento, no me vaya a cansar, no va a llegar”, lamentó.

Y agregó, “vamos a tener que hacer un esfuerzo, otra vez, con recursos estatales, para poder apoyar a esas escuelas y ponerlas al tiro y arrancar de nueva cuenta, de una manera gradual, que no se generen falsas expectativas, porque después, las rayadas me tocan a mi”.

García Cabeza de Vaca, señaló que con mucha prudencia y objetividad, se aplicarán los protocolos sanitarios, “más allá de lo que dice el gobierno federal”, refiriendo a la carta compromiso que los padres deben firmar de conformidad para que los niños asistan a clases.

Pidió que la Federación también se comprometa a que, “si existe una escalada de contagios, que le entre el gobierno federal, pero no hemos escuchado eso”, señaló el gobernador.