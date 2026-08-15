Cinco personas baleadas en tiroteo en la Virginia State University

La presencia policial en la Virginia State University en Petersburg, Virginia, el 15 de agosto del 2026. (WWBT via AP)

La presencia policial en la Virginia State University en Petersburg, Virginia, el 15 de agosto del 2026. (WWBT via AP)

Cinco personas resultaron heridas en un tiroteo que implicó a varios sospechosos en la Universidad Estatal de Virginia a primera hora del sábado, lo que provocó el cierre del campus y una investigación policial justo cuando los estudiantes se preparaban para un nuevo año escolar.

Ocurrió cerca de los Quad Annexes de la universidad, donde la policía del campus y agentes del condado de Chesterfield encontraron a cinco personas con heridas de bala fuera de los dormitorios. Al menos una de las personas heridas fue confirmada posteriormente como estudiante, señaló la universidad en un comunicado.

El tiroteo seguía bajo investigación más tarde el sábado y ocurrió mientras comienza el año académico en Virginia State. Según el sitio web de la universidad, las residencias estudiantiles abrieron para los estudiantes hace una semana y las clases se reanudan el lunes. Muchos estudiantes acababan de completar la actividad para los de nuevo ingreso.

Ni la policía ni la universidad han identificado a alguna de las víctimas. Las cinco fueron trasladadas a hospitales, y una que inicialmente figuraba con lesiones peligrosas ha sido reclasificada a condición crítica, declaró la policía del condado.

Las otras víctimas sufrieron lesiones moderadas, indicó la policía. La persona confirmada como estudiante estaba entre quienes tuvieron lesiones moderadas y el estudiante ha sido dado de alta, señaló la universidad.

El tiroteo involucró a “varios sospechosos”, indicó la institución primero. Luego añadió que las fuerzas del orden no creen que hay una amenaza inmediata para la comunidad educativa y anunció el levantamiento del cierre.

“Reconocemos la preocupación que este incidente ha causado entre nuestros estudiantes, padres, exalumnos, amigos y la comunidad más amplia de VSU”, dijo el comunicado de la universidad. “La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes siguen siendo nuestra máxima prioridad”.

El campus tenía una gran presencia de fuerzas del orden el sábado por la mañana, y la universidad pidió a los estudiantes monitorear su correo electrónico para ver medidas de seguridad adicionales e información sobre servicios de apoyo. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y la policía del condado de Hanover estaban ayudando, apuntó la policía del condado.

La Universidad Estatal de Virginia es una universidad históricamente negra ubicada en Ettrick, Virginia, a unos 38 kilómetros (a unas 24 millas) al sur de la capital del estado, Richmond. La universidad pública tiene unos 5.700 estudiantes y fue la primera universidad de cuatro años totalmente financiada por el estado para los estadounidenses negros. La mayoría de sus estudiantes son de pregrado.

La universidad ha crecido en los últimos años mientras intentaba mejorar la seguridad y conservar su encanto histórico, relató Arthur Fridrich, exdirector de educación a distancia de la universidad, quien vive cerca del campus y lo visita con regularidad. Un tiroteo como este justo cuando los estudiantes regresan para las clases es desgarrador para la comunidad, dijo.

“Comenzar un nuevo año con este evento es muy trágico. Proyecta una sombra en la mente de todos los estudiantes, y para algunos será difícil borrar este semestre de su mente”, declaró Fridrich. “Para quienes recibieron disparos, mi corazón sangra. Espero que todos se recuperen y de alguna manera no dejen que este evento defina sus vidas”.

La gobernadora Abigail Spanberger, demócrata, expresó en redes sociales que ella y su esposo están “rezando por una pronta recuperación para quienes fueron baleados esta mañana en la Virginia State University, y nuestros pensamientos están con la comunidad universitaria”. También agradeció a las fuerzas del orden por su ayuda.

El senador Marker Warner, demócrata también, indicó que es devastador ver que otra universidad en Virginia es víctima de la violencia armada.