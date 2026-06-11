Cierra Inglaterra preparación mundialista con goleada sobre Costa Rica

Los Tres Leones vencieron 3-0 en Orlando y afinaron detalles antes de su debut en Qatar

Harry Kane, de la selección de Inglaterra, intenta rematar a gol junto a Josimar Alcocer de Costa Rica, durante un partido amistoso realizado el miércoles 10 de juno de 2026 en Orlando, Florida (AP Foto/John Raoux)

Harry Kane, de la selección de Inglaterra, intenta rematar a gol junto a Josimar Alcocer de Costa Rica, durante un partido amistoso realizado el miércoles 10 de juno de 2026 en Orlando, Florida (AP Foto/John Raoux)

ORLANDO.- En un partido que comenzó con una hora de retraso por una tormenta y que marcó el cierre de la preparación de Inglaterra para el Mundial, la selección de los Tres Leones propinó el miércoles una goleada de 3-0 a Costa Rica.

Declan Rice abrió el marcador a los 9 minutos, mientras que Anthony Gordon amplió la diferencia al convertir un penal a los 68. Ollie Watkins fue autor del tercer tanto a los 87.

Una intensa tormenta inudó la cancha del Estadio Inter&Co, por lo que el cuerpo arbitral y las autoridades determinaron que comenzara una hora después de lo previsto.

El técnico Thomas Tuchel dio participación a buena parte de su plantel, incluidos Harry Kane, Jude Bellingham y Marcus Rashford.

Pero fue Rice, el mediocampista que perdió recién con el Arsenal la final de la Liga de Campeones, quien abrió el marcador con un tiro cruzado tras un estupendo pase de Anthony Gordon.

La selección tica se salvó de un resultado más abultado, en buena medida gracias a las intervenciones del arquero Patrick Sequeira.

Los dirigidos por el argentino Fernando Batista prácticamente no generaron oportunidades al frente. Costa Rica, que se quedó fuera del Mundial bajo la dirección del mexicano Miguel Herrera, está en modalidad de reconstrucción de cara a la próxima edición del certamen.

La árbitra Katja Koroleva marcó un penal por una mano de Luis Araya. Gordon convirtió desde los 11 pasos.

Watkins aprovechó un rebote concedido por el arquero Abraham Madriz para hacer el 3-0.

Los ingleses debutan en este Mundial el miércoles de la próxima semana, frente a Croacia. Completan su actividad en el Grupo L con duelos ante Ghana el 23 de junio y ante Panamá el 27.