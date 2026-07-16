Jaxon Smith-Njigba, elegido mejor receptor abierto de la NFL

FILE - En foto del 25 de enero del 2026, el receptor de los Seahawks de Seattle Jaxon Smith-Njigba corre con el balón en el juego de Campeonato de la NFC. (AP Foto/Ben VanHouten, Archivo)

FILE - En foto del 25 de enero del 2026, el receptor de los Seahawks de Seattle Jaxon Smith-Njigba corre con el balón en el juego de Campeonato de la NFC. (AP Foto/Ben VanHouten, Archivo)

Jaxon Smith-Njigba ganó el premio AP al Jugador Ofensivo del Año y el Super Bowl la temporada pasada antes de que los Seahawks de Seattle le dieran el contrato más grande para un receptor abierto en la historia de la NFL.

No sorprende que The Associated Press lo eligiera como el mejor receptor abierto de la NFL en una encuesta de pretemporada.

Smith-Njigba recibió cuatro votos de primer lugar, tres de tercero y uno de cuarto de un panel de ocho periodistas de fútbol americano profesional de la AP, quienes clasificaron a los cinco mejores receptores de cara a la temporada 2026. Los votos de primer lugar valían 10 puntos. Los votos del segundo al quinto lugar valían 5, 3, 2 y 1 puntos.

Ja’Marr Chase obtuvo dos votos de primer lugar, y Justin Jefferson y Puka Nacua recibieron uno cada uno.

1. Jaxon Smith-Njigba, Seahawks de Seattle

El jugador de 24 años estableció un récord del equipo en yardas por recepción (1.793) y recepciones (119) la temporada pasada. Recibió una extensión de cuatro años por 168,6 millones de dólares, con un promedio de 42,15 millones anuales e incluye más de 120 millones de dólares garantizados.

Smith-Njigba, una selección unánime All-Pro, tuvo nueve partidos de 100 yardas por recepción durante la temporada regular y fue clave para que Seattle ganara su segundo Super Bowl en la historia de la franquicia.

2. Ja’Marr Chase, Bengals de Cincinnati

Chase, una selección unánime All-Pro en 2024, empató con Justin Jefferson en el primer lugar de la votación el año pasado en esta encuesta.

Tuvo 125 recepciones, 1.412 yardas por recepción y ocho touchdowns la temporada pasada, después de conseguir la triple corona de recepciones en 2024.

Chase obtuvo dos votos de primer lugar, tres de segundo, dos de tercero y quedó fuera de una boleta.

3. Puka Nacua, Rams de Los Ángeles

Nacua fue una selección unánime All-Pro después de liderar la NFL con 129 recepciones para 1.715 yardas y 10 TD.

Nacua ha promediado 104 recepciones, 1.397 yardas por recepción y seis TD en sus tres temporadas en la NFL, dándole a Matthew Stafford un objetivo principal y a los Rams un ataque aéreo de élite.

Obtuvo un voto de primer lugar, tres de segundo y apareció en siete boletas.

4. Justin Jefferson, Vikings de Minnesota

En una temporada a la baja, Jefferson tuvo 84 recepciones para 1.048 yardas y dos TD mientras atrapaba pases de tres mariscales de campo distintos de los Vikings.

El dos veces All-Pro ha promediado 97 recepciones, 1.413 yardas y siete TD en sus seis temporadas en la NFL.

Jefferson aun así recibió un voto de primer lugar, dos de segundo y apareció en siete boletas.

5. Amon-Ra St. Brown, Lions de Detroit

St. Brown fue All-Pro del segundo equipo después de obtener honores del primer equipo las dos temporadas anteriores.

Tuvo 117 recepciones, 1.401 yardas por recepción y 11 TD la temporada pasada con los Lions. St. Brown suma cuatro temporadas consecutivas con más de 100 recepciones y más de 1.100 yardas por recepción.

Apareció en siete de las ocho boletas.