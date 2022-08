Cierra Ha*Ash Top 3 con Brandon Parra

NUEVO LAREDO, TAM.- El neolaredense Brandon Parra fue elegido esta noche por el equipo Ha*Ash, quienes con esta decisión terminaron de integrar su Top 3 de la Voz México.

El joven fronterizo interpretó ‘How am I supposed to live without you’, con el que hizo vibrar a los coaches.

Y con este tema venció en la apretada batalla a sus contrincantes Verónica de la Tejera, Jorge Mayorga y Estephani Trejo.