Christian Pulisic falla un penal crucial y el Milan empata con la Juventus

Christian Pulisic, del AC Milan, centro izquierda, lucha por el balón con Weston McKennie, de la Juventus, durante el partido de fútbol de la Serie A italiana entre la Juventus y el Milan en el Allianz Stadium en Turín, Italia, el domingo 5 de octubre de 2025. (Marco Alpozzi/LaPresse vía AP)

Christian Pulisic, del AC Milan, centro izquierda, lucha por el balón con Weston McKennie, de la Juventus, durante el partido de fútbol de la Serie A italiana entre la Juventus y el Milan en el Allianz Stadium en Turín, Italia, el domingo 5 de octubre de 2025. (Marco Alpozzi/LaPresse vía AP)

ROMA (AP) — Christian Pulisic había estado haciendo los movimientos correctos para el AC Milan esta temporada. Hasta el domingo.

El estadounidense falló un penal que resultó costoso ya que el Milan empató 0-0 de visita ante la Juventus en la Serie A, poniendo fin a una racha de cinco victorias consecutivas para la renovada Rossoneri.

Pulisic lidera al Milan con seis goles esta temporada —además de dos asistencias—, pero su tiro desde el punto de penal a principios de la segunda mitad pasó muy por encima del travesaño. Fue solo la segunda vez en la carrera de Pulisic que falla un penal, después de que el portero Sergej Milinkovic-Savic del Torino bloqueara su intento la temporada pasada. Su récord es ahora de 13 convertidos y dos fallados para club y selección.

Pulisic continuó presionando hacia adelante después de su fallo y proporcionó un pase preciso para Rafael Leão hacia el segundo palo al final de la segunda mitad. Pero el tiro del extremo también se fue desviado.

“Pulisic falló el penal, pero tuvo un partido extraordinario”, dijo el entrenador del Milan, Massimiliano Allegri.

Pulisic ahora se unirá a la selección nacional de Estados Unidos para amistosos contra Ecuador y Australia mientras se prepara para un Mundial en casa el próximo año.

El Milan cayó del primero al tercer lugar, dos puntos detrás del campeón defensor Napoli y la Roma, que ganaron más temprano. El Napoli se recuperó de un gol en contra para vencer al Genoa 2-1 y la Roma también remontó para una victoria por 2-1 en casa de la Fiorentina, que sigue sin ganar. La Juventus se quedó un punto más atrás en el quinto lugar al entrar en el parón internacional.

El compañero de equipo de Pulisic en la selección de Estados Unidos, Weston McKennie, desperdició algunas oportunidades al principio para la Juventus. Por lo demás, hubo pocas otras oportunidades para ambos equipos, ya que el entrenador del Milan, el italiano Massimiliano Allegri, regresó para enfrentar al club que dirigió en dos periodos diferentes y llevó a cinco títulos de liga italianos.

Allegri fue despedido por la Juventus por un feo exabrupto dirigido a los árbitros durante la final de la Copa de Italia de 2024.

“Siempre estaremos orgullosos de ti, gracias por todo Max Allegri”, se leía en una pancarta levantada por los tifosi de la Juventus.

El penal se concedió cuando Santiago Giménez fue derribado por detrás por Lloyd Kelly mientras intentaba conectar un pase vertical del croata Luka Modric. El Milan casi lo gana en el minuto 90 con un pase en profundidad de Modric al portugués Rafael Leão, pero el tiro del extremo portugués fue detenido por el portero italiano Michele Di Gregorio de la Juventus. Anteriormente, Leão intentó un tiro desde cerca del mediocampo cuando vio a Di Gregorio aventurarse lejos de su portería, pero ese tiro falló el objetivo.

Gasperini retoma el camino de Ranieri

Gian Piero Gasperini está retomando justo donde Claudio Ranieri lo dejó en la Roma.

La Giallorossi fue prácticamente invencible durante la segunda mitad de la temporada pasada bajo el mando de Ranieri y ahora suma cinco victorias en sus primeros seis partidos con Gasperini.

Después de que Moise Kean anotara primero para la Fiorentina, la Roma remontó con goles de Matias Soule y Bryan Cristante antes de la media hora de juego.

Ranieri eligió personalmente a Gasperini para sucederlo en su nuevo rol de asesor especial tras retirarse de la dirección técnica al final de la temporada pasada.

Conocido por sus equipos de alta puntuación, Gasperini se mudó a la capital después de nueve temporadas en el Atalanta durante las cuales transformó al equipo de Bérgamo en un contendiente nacional y europeo. El Atalanta ganó la Liga Europa en 2024.

Sorpresivamente la Roma tiene una mejor defensa que ataque bajo Gasperini, concediendo solo dos goles en seis partidos, el menor número en la liga, y anotando solo siete.

“No estamos recibiendo mucho crédito por estar donde estamos, pero este equipo ha podido obtener resultados mientras mejora en términos de calidad y nivel de disfrute”, dijo Gasperini. “Disfrutemos el momento, pero no hablemos de grandes objetivos”.

Kean abrió el marcador con un disparo de larga distancia que el destacado portero de la Roma, Mile Svilar, podría haber manejado mejor.

Luego, Soule igualó con un toque desde el borde del área y Cristante —quien también jugó con Gasperini en el Atalanta— remató de cabeza con potencia desde un córner.

Napoli se recupera

El Napoli venía de su primera derrota en la Serie A de la temporada después de caer en casa del Milan el fin de semana pasado y tuvo un comienzo difícil cuando el delantero nigeriano de 18 años Jeff Ekhator, del Genoa, anotó con un espléndido gol de tacón a corta distancia.

Pero Frank Anguissa empató de cabeza después del descanso y Rasmus Hojlund les dio la victoria al rematar un rebote de un tiro de Anguissa a los 75 minutos para su tercer gol en dos partidos tras un doblete en la Liga de Campeones.

Fue una sólida actuación del Napoli en la segunda mitad, con Kevin De Bruyne inspirando el juego de los Partenopei. El capitán del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, estrelló un balón en el poste antes del gol de Hojlund.

Louis Buffon hace su debut

El Bolonia goleó 4-0 al Pisa, que jugó con diez hombres, con goles de Nicolò Cambiaghi, Nikola Moro, Riccardo Orsolini y Jens Odgaard.

Louis Buffon, hijo de 17 años del excapitán de la selección italiana Gianluigi Buffon, debutó en la Serie A ingresando en el complemento. Su padre también tenía 17 años cuando debutó en la liga italiana con el Parma en 1995.

Udinese y Cagliari empataron 1-1.