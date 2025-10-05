Acerca Gobierno Municipal servicios y programas a jóvenes del poniente

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de fortalecer la atención integral y el desarrollo de las juventudes, el Gobierno Municipal llevó la Brigada de Contacto Joven a la Preparatoria Municipal “Manuel Gómez Morin”, ubicada en el poniente de la ciudad, beneficiando a más de 580 estudiantes con diversos servicios, asesorías y actividades formativas.

A través del Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE), en coordinación con distintas dependencias del gobierno local e instituciones de salud, se ofrecieron inscripciones a programas culturales, deportivos y educativos, así como cursos de capacitación para el trabajo. Además, los jóvenes recibieron atenciones médicas, asesorías sobre salud sexual y reproductiva, entrega de métodos anticonceptivos y aplicación de pruebas rápidas de detección de enfermedades de transmisión sexual.

Durante la jornada también se llevaron a cabo acciones de vacunación, entrega de kits ecológicos e información sobre cuidado ambiental, así como orientación sobre bienestar animal, prevención de adicciones y derechos de la mujer, con el apoyo del Sistema DIF Municipal, IMPACTA, INMUJER, CONASAMA, COMAPA y la Jurisdicción Sanitaria No. 5.

Asimismo, se brindó atención psicológica, se levantaron reportes ciudadanos por parte del CIGA y se realizó el registro de jóvenes interesados en obtener los beneficios y programas del IMJUVE.

El director del Instituto, Lic. Jesús Espinoza, destacó la importancia de acercar estas brigadas a las escuelas, ya que “permiten fortalecer la salud, el bienestar emocional y el desarrollo personal de los jóvenes, creando entornos más seguros y con mayores oportunidades”.

Por su parte, la Lic. Élida López, directora del plantel, agradeció al Gobierno Municipal por llevar este tipo de iniciativas a las instituciones educativas del poniente, donde representan un apoyo directo para la comunidad estudiantil.

La Brigada de Contacto Joven forma parte de las acciones permanentes del Gobierno Municipal para promover la participación, la prevención y el bienestar integral de las juventudes de Nuevo Laredo.