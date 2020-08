Chris Evans le entra a la política

LOS ANGELES.- Chris Evans se convirtió hace unos años en el “avenger” políticamente más espinoso con tuits fulminantes sobre el presidente Donald Trump y sus partidarios republicanos.

Pero ahora el actor de Capitán América se mantiene relativamente callado durante esta campaña presidencial. En cambio, quiere amplificar las voces de los funcionarios electos.

El mes pasado, Evans lanzó una aplicación de participación cívica y un sitio web llamado A Starting Point, con videos cortos de miembros del Congreso republicanos y demócratas y otros políticos estadounidenses que comparten perspectivas sobre cuestiones de política.

Con visitas regulares al Capitolio, Evans construyó el sitio en el transcurso de dos años junto con el actor y productor Mark Kassen y ambos esperan seguir funcionando mucho después de las elecciones.

“Esto nació de la misma razón por la que hago lo que hago en Twitter. Quieres intentar ayudar. Quieres probar y usar la plataforma que te han dado de la manera correcta”, dijo Evans.

“Y sentí que esto podría lanzar la red más amplia porque en realidad eliminó mi política personal y solo trató de ofrecer información a las personas que quieran participar”.

El sitio está dividido en tres secciones. Uno incluye a tres republicanos y tres demócratas que responden preguntas sobre temas generales a largo plazo como la inmigración, el cambio climático, la deuda de los estudiantes y la manipulación.

El segundo permite a los políticos subir mensajes en solitario sobre temas candentes como las órdenes ejecutivas de Trump o la prohibición de TikTok.

Y la tercera es una sección que destaca debates moderados entre partidos como si deberían reabrirse las escuelas durante la pandemia, o si debería el gobierno exigir la votación por correo.

El sitio está destinado a educar, no a defender, dice Evans. Está construido sin incentivos hacia los extremos. No hay contadores de vistas, botones de me gusta o no me gusta ni secciones de comentarios. Algunos de los videos son verificados por un grupo externo.

“La razón para hacer este sitio es combatir la proliferación de información errónea ”, dijo Evans en una entrevista desde su casa en Boston.

“Mucha de la información errónea que existe proviene de personas que han creado estas plataformas y extraen fragmentos de información a lugares y crean una narrativa. Y son muchas conjeturas. Y espera que los funcionarios electos que están en el cargo sean los que estén tratando de superar eso”.