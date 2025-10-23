Choque frontal en Segundo Anillo deja daños materiales pero sin heridos

El accidente ocurrió cuando un conductor invadió el carril contrario al incorporarse indebidamente; ambos automovilistas llegaron a un acuerdo en el lugar

El choque causó daños materiales considerables en ambos automóviles, pero por fortuna no se reportaron personas lesionadas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso choque entre dos vehículos se registró la mañana de este miércoles en el cruce del Segundo Anillo Periférico y la calle Santos Villarreal, justo antes de la entrada a la colonia Valles de Anáhuac.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente fue provocado por la imprudencia de un conductor que invadió el carril contrario, al intentar incorporarse de manera indebida a la calle Santos Villarreal.

El responsable fue identificado como Fidel, de 50 años, quien manejaba un automóvil Honda Accord color verde modelo 2010. El hombre circulaba de sur a norte sobre el Segundo Anillo Periférico cuando, al llegar a la intersección con Santos Villarreal, giró en sentido contrario y terminó impactándose de frente contra otro vehículo.

La segunda unidad involucrada fue un Honda modelo 2013, sin placas, conducido por Fabiola, de 46 años, quien se desplazaba de poniente a oriente por la calle Santos Villarreal y se disponía a incorporarse al Segundo Anillo.

Los conductores decidieron llegar a un acuerdo en el lugar, resolviendo el pago de los daños antes del arribo de las autoridades viales.