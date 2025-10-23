Operador evita tragedia tras incendio de tráiler en carretera a Monterrey

El conductor logró desenganchar el remolque antes de que las llamas consumieran la unidad; el incendio provocó cierre vial de 10 kilómetros

El propio operador explicó que el fuego comenzó cuando un pedazo de caucho se atoró en las líneas de aire del tractocamión, ocasionando que las mangueras reventaran y las balatas se sobrecalentaran. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un operador de tráiler evitó una tragedia durante la madrugada de este miércoles al lograr ponerse a salvo y desenganchar el remolque que transportaba, antes de que la unidad de carga se incendiara por completo en el tramo libre de la Carretera a Monterrey.

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 146, provocando una fuerte obstrucción vehicular de más de 10 kilómetros mientras los cuerpos de emergencia trabajaban en el lugar.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo, el conductor, cuya identidad no fue revelada, se encontraba ileso al momento de ser valorado por los paramédicos.

El propio operador explicó que el fuego comenzó cuando un pedazo de caucho se atoró en las líneas de aire del tractocamión, ocasionando que las mangueras reventaran y las balatas se sobrecalentaran. Aunque intentó apagar el fuego con un extintor, las llamas se propagaron rápidamente.

Gracias a su rápida reacción, logró desenganchar el remolque refrigerado que transportaba carne, evitando que el incendio alcanzara toda la carga.

Elementos de Bomberos de Rescate y personal de Protección Civil trabajaron varios minutos hasta controlar el fuego, que consumió completamente la caja del tráiler y parte de la estructura del vehículo.

El tránsito fue restablecido después de varias horas, una vez que las autoridades retiraron los restos del camión y limpiaron la carpeta asfáltica.