Chocan vidriera, por tercera vez, en menos de dos meses

NUEVO LAREDO, TAM .- Un nuevo accidente vial volvió a afectar la infraestructura de un inmueble comercial en la colonia Matamoros de Nuevo Laredo, luego de una colisión registrada en un crucero con alto flujo vehicular, que dejó cuantiosos daños materiales.

Los hechos ocurrieron en la intersección de las calles Niños Héroes y Perú, donde por tercera ocasión en menos de dos meses un local ubicado en la esquina resultó impactado por un vehículo fuera de control.

En el percance participaron una camioneta Mitsubishi Endeavor modelo 2004, conducida por Hugo Alberto, de 38 años de edad, y una camioneta Chevrolet Equinox modelo 2017, tripulada por María Guadalupe, de 43 años.

De acuerdo con información recabada en el lugar, la Mitsubishi circulaba de sur a norte por la calle Niños Héroes y, al llegar al crucero, avanzó tras realizar un semi-alto.

En ese momento, la unidad fue impactada en su costado derecho por la Chevrolet Equinox, que transitaba de oriente a poniente sobre la calle Perú.

La fuerza del impacto provocó que la Mitsubishi fuera proyectada en reversa, terminando contra la fachada del inmueble donde anteriormente operaba un negocio de vidrios, causando daños estructurales adicionales.

Elementos de Protección Civil, Bomberos y agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad acudieron al sitio para valorar a los involucrados, confirmar que no hubo personas lesionadas y realizar el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades legales.