Choca tráiler y causa múltiple accidente en el Libramiento Mex-2

El operador José Bernardo, de 39 años, resultó gravemente herido tras impactar su unidad contra tres tráileres detenidos rumbo al Puente del Comercio Mundial

El percance se registró cuando un operador de tráiler perdió el control de su unidad y se estrelló contra tres vehículos de carga que permanecían detenidos en la fila de acceso al cruce internacional. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El percance se registró cuando un operador de tráiler perdió el control de su unidad y se estrelló contra tres vehículos de carga que permanecían detenidos en la fila de acceso al cruce internacional. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un fuerte accidente ocurrido en el Libramiento Mex-2, a la altura del conocido “Puente Mocho” de Nuevo Laredo, volvió a evidenciar el peligro que representan las interminables filas de tráileres rumbo al Puente 3 del Comercio Mundial.

El percance se registró cuando un operador de tráiler perdió el control de su unidad y se estrelló contra tres vehículos de carga que permanecían detenidos en la fila de acceso al cruce internacional. El conductor resultó gravemente herido y su unidad quedó destruida.

La víctima fue identificada como José Bernardo, de 39 años, quien manejaba un tráiler Freightliner de la empresa TIL. Tras la colisión, fue trasladado de emergencia a un hospital por paramédicos de Protección Civil y Bomberos.

De acuerdo con los reportes iniciales, José Bernardo circulaba por el carril de alta velocidad cuando, por razones aún no esclarecidas, perdió el control y embistió a tres tráileres detenidos. Afortunadamente, los operadores de estas unidades resultaron ilesos.

La secuencia del choque inició contra un International, conducido por Gilberto, de 46 años; continuó con un Freightliner operado por Cruz Aurelio, de 57; y culminó contra un Peterbilt a cargo de Juan Genaro, de 41 años, donde el vehículo del lesionado quedó destrozado.