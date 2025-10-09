Choca tráiler y causa múltiple accidente en el Libramiento Mex-2

NUEVO LAREDO, TAM.- Un fuerte accidente ocurrido en el Libramiento Mex-2, a la altura del conocido “Puente Mocho” de Nuevo Laredo, volvió a evidenciar el peligro que representan las interminables filas de tráileres rumbo al Puente 3 del Comercio Mundial.
El percance se registró cuando un operador de tráiler perdió el control de su unidad y se estrelló contra tres vehículos de carga que permanecían detenidos en la fila de acceso al cruce internacional. El conductor resultó gravemente herido y su unidad quedó destruida.
La víctima fue identificada como José Bernardo, de 39 años, quien manejaba un tráiler Freightliner de la empresa TIL. Tras la colisión, fue trasladado de emergencia a un hospital por paramédicos de Protección Civil y Bomberos.
De acuerdo con los reportes iniciales, José Bernardo circulaba por el carril de alta velocidad cuando, por razones aún no esclarecidas, perdió el control y embistió a tres tráileres detenidos. Afortunadamente, los operadores de estas unidades resultaron ilesos.
La secuencia del choque inició contra un International, conducido por Gilberto, de 46 años; continuó con un Freightliner operado por Cruz Aurelio, de 57; y culminó contra un Peterbilt a cargo de Juan Genaro, de 41 años, donde el vehículo del lesionado quedó destrozado.