Choca auto de lujo y lo abandona

El accidente ocurrió la mañana de este viernes en el cruce de la calle Perú y la avenida Josefa Ortiz de Domínguez

NUEVO LAREDO, TAM .- Un vehículo de lujo fue encontrado abandonado tras impactarse contra estructuras metálicas la mañana de este viernes en el cruce de la calle Perú y la avenida Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Palacios.

El incidente fue reportado alrededor de las 6:30 horas, lo que generó la movilización de personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, ante versiones iniciales que señalaban la posible presencia de personas atrapadas dentro de la unidad.

Al arribar al lugar, los elementos de emergencia inspeccionaron el vehículo, un Mercedes Benz color negro con placas del estado de Texas, confirmando que no había ocupantes en el interior. La unidad se encontraba impactada contra muros de acero de protección ubicados en la esquina norponiente del crucero.

De acuerdo con las observaciones realizadas en el sitio y la posición en que quedó el automóvil, se presume que el conductor circulaba de sur a norte sobre la avenida Josefa Ortiz de Domínguez cuando perdió el control, lo que derivó en el impacto directo contra las estructuras metálicas. Uno de los muros quedó incrustado en la carrocería del vehículo.

Tras descartar riesgos adicionales, los bomberos notificaron a las autoridades viales para que tomaran conocimiento de los hechos. Elementos de Tránsito acudieron posteriormente para realizar el peritaje correspondiente y ordenar el retiro de la unidad.