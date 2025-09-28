Chivas se impone 2-0 a Puebla en duelo pospuesto por lluvia en la Liga MX

Bryan González brilló con espectacular gol y Omar Govea selló el triunfo; Atlas ganó con Cocca, Pachuca superó a San Luis y Berizzo dejó León

PUEBLA, México.- Con una espectacular chilena de Bryan González dentro del área, Chivas se enfiló el sábado a una fácil victoria por 2-0 en el feudo de Puebla, en un duelo del torneo Apertura de la Liga MX que fue pospuesto la víspera debido a una tormenta.

González abrió el marcador con su soberbio remate a los seis minutos; Omar Govea amplió a los 12, después de realizar un lejano disparo que se le escapó entre los brazos al arquero Julio González.

La victoria impulsó a Chivas a zona de repesca al ubicarse provisionalmente en la 9na posición con 14 puntos, merced a dos triunfos en fila.

Puebla llegó a ocho jornadas sin victoria para quedarse en la 18va posición con apenas cinco unidades.

El encuentro se realizó sobre un campo del Estadio Cuauhtémoc en muy malas condiciones, tras la tormenta del viernes y una lluvia ligera que continuó a lo largo de los 90 minutos

COCCA POR FIN GANA CON ATLAS

El entrenador Diego Cocca celebró un triunfo en su segunda etapa al frente del Atlas, por 3-2 sobre el Necaxa con un penal de Diego González durante el cuarto minuto de descuento.

Cocca esperó hasta su séptimo partido en su retorno con Atlas para celebrar un triunfo que los deja en la 14ta posición con 10 unidades. Necaxa quedó 16to con nueve.

En otro cotejo, Pachuca venció 2-1 a San Luis. Los Tuzos se ubican en el 7mo escalón con 17 puntos; San Luis quedó 12do con 10.

La jornada sabatina contempla los encuentros Monterrey vs. Santos; Toluca vs. Mazatlán y América vs. Pumas.

BERIZZO DEJA EL BANQUILLO DEL LEÓN

Los dirigentes del León informaron a través de un comunicado en sus redes sociales, que el estratega argentino Eduardo Berizzo había renunciado a la dirección técnica, una decisión que avalaron.

La salida de Berizzo se dio a unas horas de que el conjunto esmeralda cayó 2-0 en su visita a Ciudad Juárez, partido con el que comenzó la 11ra jornada el viernes.

“Hoy por la mañana, en un acto de nobleza pocas veces visto en el futbol, Eduardo Berizzo nos ha compartido que su etapa como director técnico del Club León concluye, presentando su renuncia aceptada por el Club, de común acuerdo”, informó el equipo.

Berizzo llegó al futbol mexicano a mediados de septiembre de 2024. Dirigió 44 partidos a “La Fiera” con un saldo de 15 victorias, 11 empates y 18 derrotas.