Chiefs firman a Brown al equipo de prácticas

KANSAS CITY, Misuri, E.U. — Los Chiefs de Kansas City firmarán al corredor elegido dos veces al Pro Bowl Melvin Brown al equipo de prácticas, le dijo a The Associated Press una persona que tiene conocimiento de la decisión y con lo que agregan profundidad con un jugador que fue recientemente dado de baja por los Broncos de Denver, sus rivales en el Oeste de la Conferencia Americana.

La persona habló en condición de anonimato el lunes debido a que no han oficializado su contratación.

Gordon fue dado de baja la semana pasada por los Broncos debido a los balones perdidos que plagaron a la selección de primera ronda del Draft del 2015 en su periodo con Denver. Aunque corrió para 318 yardas y atrapó 25 pases para 223 yardas en 10 encuentros como titular, promediando 3,5 yardas por acarreo, Gordon perdió el balón cinco veces, incluyendo uno muy costoso en la derrota ante los Raiders.

Los problemas de balones perdidos no son nada nuevo. Gordon suma 26 balones perdidos en 108 duelos o uno cada cuatro encuentros.

Los Chiefs son el equipo perfecto para él por un par de razones.

Primero, aún tendrán que enfrentar dos veces a los Broncos en los últimos seis encuentros mientras intentan mantenerse en la cima de la AFC. Cualquier información que Gordon pueda darles sobre el nuevo sistema del entrenador Nathaniel Hackett y el resto de los Broncos, les podría ayudar al final.

Segundo, los Chiefs necesitan profundidad en la posición de corredor después de que Clyde Edwards-Helaire sufrió un esguince de tobillo.

La elección de la séptima ronda del Draft Isiah Pacheco superó a Edwards-Helaire en la tabla de profundad antes de que ingresara a la lista de lesionados. Los Chiefs cuentan además con Jerick McKinnon, quien es más amenazante como receptor que por tierra y Ronald Jones II, quien fue activado por primera vez en la temporada en la victoria del domingo 26-10 ante los Rams.