“Chicharito” Hernández se separa de Sarah Kohan

CIUDAD DE MÉXICO.-Después de semanas de que se desataran los rumores de una separación entre Javier ‘Chicharito’ Hernández y Sarah Kohan, una fuente MUY cercana al futbolista aseguró a la revista CLASE que, en efecto, la pareja terminó su relación.

Los rumores comenzaron en diciembre, cuando “Chicharito” generó comentarios y controversia al no aparecer en las fotos de Navidad de su esposa y sus hijos Noah y Nala. Antes inseparables, ahora la última foto que el tapatío tiene de su exesposa en Instagram tiene fecha del 22 de octubre del año pasado. De igual forma, la última imagen que Sarah compartió con él en sus redes sociales es del 8 de octubre, un día después de que naciera su hija, Nala.

Además, la australiana dejó rastros de que las cosas no iban bien en sus stories de Instagram. “La decisión más difícil de tomar es alejarse de alguien con quien has intentado trabajar con mucho empeño. Solo puedes hacer ciertas cosas para ser compatible, pero no puedes cambiar a alguien para mejorar la relación. Déjalo extrañarte y déjalo ir”, escribió ella. Las causas de la separación de la pareja permanecen inciertas hasta el momento, aunque hay rumores de que la cercanía del futbolista con su life coach pudieron ser una de varias razones.

El futbolista y la blogger australiana se casaron el 20 de marzo de 2019 en la oficina del registro civil en San Diego, California, ciudad donde estaban viviendo juntos. La historia de amor de Sarah y Chicharito surgió en una pool party en Miami, en julio del 2018, donde el mexicano se encontraba con sus amigos para ver la semifinal del Mundial de Rusia 2018. “Estaba en la playa y tenía que caminar a través de la fiesta para pasar de la playa al hotel y Javi estaba en la fiesta con sus amigos. Así es como nos conocimos”, contó Sarah en una ocasión.

La pareja se volvió inseparable, rápidamente se mudaron juntos y un año después, el 16 de junio del 2019, recibieron a su primer hijo: Noah. El 7 de octubre del 2020 le dieron la bienvenida a su hija, Nala.