Cherki imita festejo de Haaland tras golazo en victoria del Man City

Manchester City venció 2-0 al Brentford en la Copa de la Liga y avanzó por primera vez desde 2021

Rayan Cherki, del Manchester City, celebra después de marcar el primer gol de su equipo en partido de fútbol de la Copa de la Liga Inglesa entre Manchester City y Brentford, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Manchester, Inglaterra. (AP Foto/Jon Super)

CIUDAD DE MÉXICO.- Rayan Cherki recreó el festejo de gol de su compañero de equipo Erling Haaland después de colocar un exquisito disparo en el ángulo superior en la victoria de 2-0 del Manchester City sobre el Brentford en los cuartos de final de la Copa de la Liga Inglesa el miércoles.

La estrella francesa realizó algunos movimientos de robot y luego se sentó con las piernas cruzadas en una pose de yoga después de darle la ventaja al City, que había realizado muchos cambios, a los 32 minutos.

Con sus trucos, habilidades y maravillosa técnica, Cherki ya se está convirtiendo en el favorito de los aficionados en su primera temporada en Manchester tras su llegada procedente de Lyon. En una victoria sobre Sunderland este mes, produjo un centro de “rabona” que fue cabeceado por Phil Foden, pero dejó al entrenador del City, Pep Guardiola, instando a Cherki a jugar con “simplicidad” como Lionel Messi.

El gol contra Brentford fue uno del que Messi estaría orgulloso. Recogiendo un despeje de cabeza en el borde del área, Cherki engañó a un oponente cambiando el balón a su pie derecho y luego lanzó un disparo al ángulo.

Savinho añadió un segundo gol para el City a los 67 minutos con un disparo que fue desviado, haciendo que el balón pasara por encima del portero del Brentford, Hákon Valdimarsson.

Haaland fue nombrado como suplente para el partido, no ingresó al campo, y se le vio estrechando la mano de Cherki cuando el centrocampista fue reemplazado en la segunda mitad.

El City avanzó a las semifinales de la Copa de la Liga por primera vez desde 2021, el año en que ganó la competición por cuarta temporada consecutiva y la octava vez en total.

Newcastle necesitó un gol en tiempo de descuento de Lewis Miley para vencer 2-1 a Fulham y llevar su defensa del título a las semifinales.

Miley anotó de cabeza desde un córner en el segundo minuto del tiempo añadido, justo cuando el partido parecía destinado a una tanda de penales.

Yoane Wissa, recientemente de regreso tras una lesión de larga duración, adelantó a Newcastle en el minuto 10 con su primer gol desde su llegada en verano procedente del Brentford. Saša Lukić igualó para Fulham en el 16.

El martes, el Chelsea venció 3-1 al Cardiff City de tercera división para convertirse en el primer equipo en llegar a las semifinales.

Los cuartos de final se completan la próxima semana cuando el Arsenal reciba al Crystal Palace.