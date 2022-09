‘Checo’ Pérez recibirá ayuda de Red Bull

CIUDAD DE MÉXICO.- No es ninguna mentira que Checo Pérez no se ha logrado sentir cómodo en su RB18, así como lo estuvo al inicio de la temporada.

Esto se ha visto en las más recientes carreras de la Fórmula 1, donde el mexicano intenta y busca conseguir resultados positivos tanto para él como para el equipo, pero la realidad es que las cosas no le han salido.

Pese a esto, el tapatío se encuentra colocado en el segundo puesto del campeonato de pilotos, empatado en esa posición con Charles Leclerc de Ferrari, con 201 puntos.

Pero ahora que Max Verstappen ha tomado muy buena ventaja con el resto de competidores, en la escudería austriaca buscarán que Checo amarre también ese segundo peldaño rumbo al cierre de la campaña 2022.

Y para esto, será necesario hacerle algunos ajustes al monoplaza conducido por el mexicano Pérez.

Diversos portales especializados en la categoría reina señalan que para la siguiente carrera, el Gran Premio de Italia, que se correrá el domingo 11 de septiembre, Red Bull cambiará la unidad de potencia del coche de Pérez, aunque eso afectará pues seguramente tendrá que salir al final de la parrilla en el Autódromo Nacional de Monza.

Por primera vez en la historia Red Bull quiere quedarse con 1-2 en el campeonato de pilotos, además de buscar el título de constructores, que cada vez se ve más cerca para el equipo de la bebida energética.