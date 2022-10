“Checo” Pérez queda tercero en el GP de México

CIUDAD DE MÉXICO.- El objetivo era una victoria y aunque no sabe igual, “Checo” Pérez logró subir por segunda ocasión consecutiva al podio del Autódromo Hermanos Rodríguez.

La lenta parada de cinco segundos en la vuelta 23 hizo que el mexicano tuviera que ir más atrás, regresar y pelear por estar entre los tres mejores, pero lejos del primero.

Pérez se enfrascó en una dura batalla el resto de la carrera con Lewis Hamilton, en la batalla por el segundo puesto, pero el de Mercedes, que tuvo un gran fin de semana, fue superior.

Al final, el tercer sitio fue con el que el tapatío cerró la competencia, más la vuelta rápida que le agrega un punto a la suma del día.

Y mientras esto sucedía al frente, poco más atrás los Ferrari de Carlos Sainz y Charles Leclerc sufrían, así como en lo que va de la temporada, pues ese provocador F175 nada más no es lo que el histórico equipo italiano necesita.

Max Verstappen terminó por hacerse de nueva cuenta con la victoria en el Hermanos Rodríguez, se llevó la Pole, se llevó la victoria aunque no hay duda, la figura, sin victoria, fue de Checo, quien no dejó en ningún momento de recibir el apoyo de sus compatriotas en cada una de las gradas del AHR, sobre todo en el Foro Sol.

“Checo” Pérez llega a 25 podios en la Fórmula 1

Sergio “Checo” Pérez vive su mejor etapa en la Fórmula 1, lo hace ya como uno de los pilotos de experiencia de la parrilla de la máxima categoría y sobre todo, lo vive con la escudería que en este momento es la que está dominado.

Y así, poco a poco, Pérez ya llegó a 25 podios en su carrera. Alcanzó esta cifra en casa, ante su gente, esa que desde el viernes no dejó de corear su nombre en todo el Autódromo Hermanos Rodríguez, principalmente en el Foro Sol.

El número 25 fue en el puesto tres, lo que le hace estar por segunda vez en su carrera en el podio del AHR, ese que lo ha vuelto a poner en lo alto de la historia del automovilismo mexicano.

LOS PODIOS DE CHECO PÉREZ EN LA FÓRMULA 1

GP de Malasia 2012: Segundo lugar

GP de Canadá 2012: Tercer lugar

GP de Italia 2012: Segundo lugar

GP de Bahréin 2014: Tercer lugar

GP de Rusia 2015: Tercer lugar

GP de Mónaco 2016: Tercer lugar

GP de Europa 2016: Tercer lugar

GP de Azerbaiyán 2018: Tercer lugar

GP de Turquía 2020: Segundo lugar

GP de Sakhir 2020: Primer lugar

GP de Azerbaiyán 2021: Primer lugar

GP de Francia 2021: Tercer lugar

GP de Turquía 2021: Tercer lugar

GP de Estados Unidos 2021: Tercer lugar

GP de México 2021: Tercer lugar

GP de Australia 2022: Segundo lugar

GP de Emilia Romagna 2022: Segundo lugar

GP de España 2022: Segundo lugar

GP de Mónaco 2022: Primer lugar

GP de Azerbaiyán 2022: Segundo lugar

GP de Gran Bretaña 2022: Segundo lugar

GP de Bélgica 2022: Segundo lugar

GP de Singapur 2022: Primer lugar

GP de Japón 2022: Segundo lugar

GP de México 2022: Tercer Lugar