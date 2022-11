Checo Pérez fue séptimo en el Gran Premio de Brasil, que fue dominado por Mercedes

CIUDAD DE MÉXICO.- Vaya carrera que se vivió en Interlagos, en el Gran Premio de Brasil 2022.

Con choques, abandonos, sorpresas, la primera victoria de George Russell y el regreso al triunfo de Mercedes, más los errores estratégicos en Red Bull, todo eso hicieron del GP brasileño uno de los mejores de la temporada, que finalizará el siguiente fin de semana en Abu Dhabi.

Triunfo de George Russel, que fue el dominador absoluto en las 71 vueltas, segundo puesto para Lewis Hamilton, que recuperó con gran ritmo tras haber chocado con Max Verstappen (Red Bull) en la vuelta siete y tercer puesto para el Fererari de Carlos Sainz.

Y así como el gran ganador fueron las flechas plateadas, el gran perdedor del fin de semana fue Red Bull.

Las estrategias de la carrera sprint y las del domingo no funcionaron, dejaron lejos de buenos puntos a sus pilotos, sobre todo a Checo Pérez, que definirá el subcampeonato ante Charles Leclerc en la última carrera de la temporada.

Charles Leclerc fue cuarto, Fernando Alonso quinto, Max Verstappen sexto, Checo Pérez séptimo.

Checo Pérez explota contra Red Bull y Verstappen: Si Max tiene dos títulos es gracias a mí; mostró quién es realmente

Molesto, muy molesto, explosivo y crítico. Esa fue la reacción de Checo Pérez luego del mal fin de semana que vivió el piloto tapatío en el Gran Premio de Brasil, que fue dominado por Mercedes.

El de Guadalajara perdió una posición al final de la carrera este domingo ante Max Verstappen y al final el neerlandés no se la regresó, lo que causó enojo en el mexicano, quien terminó séptimo en Interlagos.

Y sí, lo dejó ver en sus palabras al final de la carrera en Interlagos.

“Estoy muy sorprendido, no sé que pasó (cuando no le devolvió Max la posición) después de todo lo que he hecho por él, creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí”, dijo con el rostro molesto el volante 11 de Red Bull.

Y en el radio al final de la competencia también dejó ver su frustración: “Dejó ver quién es realmente”, haciendo referencia a que Max no le permitió sumar más unidades al no dejarlo pasar.

"SI TIENE DOS CAMPEONATOS ES GRACIAS A MÍ" 😱 Checo Pérez se dijo muy sorprendido tras al actitud de Max Verstappen tras no ayudarlo a conseguir puntos en el GP de Brasil. "No sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él"#F1xFOX pic.twitter.com/IP7MIWDxzj — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 13, 2022

Pérez pelea por el subcampeonato contra Charles Leclerc de Ferrari, objetivo de la escudería austriaca, por lo que causó más extrañeza en el tapatío en la decisión.

Sobre lo que pasó en la carrera, esto agregó Sergio: “Una lástima, todo nos cambió con el Safety Car, con los medios (neumáticos) no tenía agarre, se nos complicó estar en el podio”.