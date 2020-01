Celebrará Aerosmith 50 años en concierto

CIUDAD DE MÉXICO.- Aerosmith, celebrará su 50 aniversario el próximo 18 de septiembre con un concierto en el Fenway Park de Boston, Massachusetts, su ciudad natal.

La agrupación regresará a Boston después de su residencia en Las Vegas y gira en Europa, que empezará el 13 de junio en Milán, Italia y terminará el 27 de julio en Moenchengladbach, Alemania.

“Los #BadBoysOfBoston están llegando a casa! No te pierdas el espectáculo del 50 aniversario el 18 de septiembre de 2020 en @fenwaypark Boston, MA! con invitado especial @ExtremeBand”, escribió la banda en sus redes sociales.

Otras presentaciones de su gira por Europa serán en Reino Unido, España, Bélgica, Suecia, Portugal, Francia y Hungría, aunque la banda años atrás ha pisado diversos escenarios en todo el mundo como parte de su despedida, incluido México, el 27 de octubre de 2016.

El domingo, Aerosmith regresó al Straples Center de Los Ángeles donde ofreció una presentación durante la 92 entrega de los Premios Grammy, en la que tocaron Livin ‘on the edge y Walk this way.

Además, la agrupación formada en 1970 fue honrada como La Persona del Año de MusiCares, por sus acciones filantrópicas y su impacto en la historia de la música estadounidense.