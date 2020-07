Celebran ‘sueño’ de Selena

'Dreaming of You', celebró ayer 25 años de su lanzamiento al mercado y aún sigue vendiendo, más que de otros cantantes actuales

CIUDAD DE MÉXICO.- El último disco de estudio de Selena Quintanilla Perez, Dreaming of You, celebró ayer 25 años de su lanzamiento al mercado y aún sigue vendiendo.

El aniversario motivó un homenaje por parte de Apple Music al que se unieron populares cantantes como Karol G, Becky G y Demi Lovato con algunos testimonios.

“Son artistas que fueron influenciadas por Selena cuando ella estaba tocando. Selena tiene más edad que ellas, son más jóvenes”, indicó Abraham Quintanilla, al ser contactado ayer.

El fundador de Los Dinos indicó que es la disquera la que estuvo detrás de este especial musical que presentó Apple Music.

“Nos sentimos orgullosos, pero no nos sorprende porque Selena ha roto muchos récords”, indicó Quintanilla.

El álbum con el que la vocalista de Los Dinos pensaba conquistar al mercado anglo, fue grabado en los estudios de Q Productions de Corpus Christi, propiedad de Abraham Quintanilla, tiempo antes de aquel 31 de marzo de 1995 cuando Yolanda Saldívar le disparó a la cantante y acabó con su vida.

Este último material salió a la venta tres meses después de la muerte de la Reina del Tex-Mex, el 18 de julio de 1995 con canciones como “I Could Fall In Love”, “Dreaming of You”, “I’m Getting Used to You”, y otras en español.

Tuvo como productores a Keith Thomas, Guy Roche, Rhett Lawrence, Arto Lindsaym, Susan Rogers y A.B. Quintanilla, ofreciendo ritmos como R&B, latin pop, techno y texano.

“La música de Selena sigue vendiendo aún. Lo interesante es que ahora, en el presente, Selena está vendiendo más discos que los artistas actuales”, indicó Quintanilla.

“¡Imagínate!”.

El padre de Selena recordó que el tema que dio título a ese emblemático disco, “Dreaming Of You”, fue grabado en sus estudios.

“Selena me influyó como artista y me hizo querer abrazar mis raíces hispanas, así que aprendí a cantar en español”, dijo Demi en el especial presentado por Apple Music.

Mientras que Karol G aseguró que ella y sus hermanas se obsesionaron con la cantante texana por su música y estilo.

“Y sí, fue súper impresionante para mí porque era una niña de 11 años, y veía a una persona que había comenzado a esa misma edad y que se había convertido en una superestrella. Me obsesioné con Selena desde ese momento”, dijo Karol a Apple Music.