Celebra Colegio de Ingenieros Civiles 45 aniversario

NUEVO LAREDO, TAM.- Con motivo del 45 aniversario del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo Laredo, los miembros del mismo sostuvieron una reunión de celebración, por la unidad y la consolidación del propio colegio. Evento en el que se entregaron reconocimientos a algunos miembros, así como la develación de una placa con los nombres de ex presidentes del Colegio de Ingenieros.

“Estamos muy contentos y estamos haciendo esta actividad, porque no podíamos dejar pasar la fecha precisamente de este 45 aniversario. Tuvimos lo que es la toma de la fotografía oficial con todos los colegiados que integramos el Colegio de Ingenieros Civiles, también entregamos algunos reconocimientos a nuestros ex presidentes, también la develación de una placa con los nombres de los ex presidentes, así como la firma de un convenio con la Directora del Instituto Tecnológico”, explicó Alma Margarita Sánchez Lerma, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo Laredo.

El convenio firmado con el TEC de Nuevo Laredo, es con la finalidad de formalizar lo que por años el Colegio de Ingenieros ha venido haciendo, que es apoyar a los estudiantes de esta carrera, otorgándoles medias becas para que no abandonen sus estudios y lleguen a recibirse como ingenieros y, en un futuro, formar parte del propio Colegio de Ingenieros.

Actualmente el Colegio de Ingenieros, está integrado por poco más de 80 ingenieros, todos ellos activos. Alma Margarita, al mismo tiempo hizo la invitación a los ingenieros de la ciudad para que se unan si así lo deseen, a formar parte del Colegio de Ingenieros, ya que siempre hay cupo para más colegas.