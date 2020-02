Cecati invita a inscribirse en sus cursos

NUEVO LAREDO, TAM.- El Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 193 (Cecati), invita a todos aquellos jóvenes y adultos que quieran prepararse y tomar un curso, acercarse a dicha institución para inscribirse en uno de los 11 cursos que se ofertan, ya que todavía tienen disponibles algunos lugares.

Leticia Esmeralda Flores Méndez, directora del plantel dijo que actualmente dicha institución cuenta con una matrícula de mil 507 alumnos, los cuales están repartidos en las distintas especialidades como son: electricidad, electrónica, refrigeración y aire acondicionado, mantenimiento electromecánico del automóvil, electrónica automotriz, operación de autotransporte.

Así como estilismo y diseño de imagen, cuidados cosmetológicos faciales y corporales, uso de la lengua inglesa en diversos contextos, ofimática y administración.

“Los horarios son muy flexibles, con la intención de que no sea una limitante para las personas interesadas en capacitarse en cualquiera de nuestras especialidades, para inscribirse las personas deben tener más de 15 años y deben llevar copia de la acta de nacimiento, la curp, credencial de elector, comprobante de domicilio, comprobante de estudios y dos fotografías tamaño infantil”, destacó.

Manifestó que si hay una o varias personas que tengan problemas económicos, pero que en realidad tengan la intención de cursar alguna de las especialidades, pueden pasar a las oficinas de la institución y plantear la situación, para que de esta manera se le pueda ayudar con una beca de estudios.

“Invitamos a las personas que quieran aprender uno de estos cursos a que acudan a solicitar más información ya que varios de ellos no interfieren en sus actividades cotidianas y lo más importante es que aprenderán algo útil que remunere satisfactoriamente la economía familiar”, mencionó.

Recalcó que los costos de los cursos varían, ya que hay algunos alumnos que toman dos cursos seguidos, el curso tiene una duración de entre tres y cuatro meses.

Julio Cesar Martínez, estudiante del curso de operación de autotransporte dijo que decidió entrar a este curso porque le gustan los tractocamiones y a parte de que en este trabajo se gana bien.

“Es la primera vez que hago un curso de este tipo, soy novato en esto, me ha gustado mucho, ahorita estamos en lo teórico, la próxima semana vamos a empezar con lo práctico, algunas cosas se me han complicado, pero los maestros están muy bien capacitados y nos explican muy bien, acabando el curso me gustaría trabajar de transfer y más adelante manejar para Estados Unidos”, expresó el joven de 26 años.

Las personas interesadas en algún curso pueden solicitar información directamente en Cecati, ubicado en 5ta Avenida, esquina con Lázaro Cárdenas, en la Colonia Concordia, o bien a los teléfonos, 717-0848, 717-0099, 717-2417, además de la página en Facebook Cecati SEP.

