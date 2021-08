Causa Norris polémica por trajes mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO.- Una fotografía titulada “Noche Mexicana” en la que se observa al piloto británico Lando Norris y sus amigos vestidos con trajes típicos del País, desató polémica en las redes sociales.

El conductor de McLaren, quien actualmente se encuentra de vacaciones por el receso de la Fórmula Uno, aprovechó sus días en la playa para divertirse con sus acompañantes.

En la imagen, Lando aparece vestido de charro negro y un bigote abundante, mientras que sus amigos también ocuparon algunos sombreros de colores, jorongos, trajes de tacos y luchadores para amenizar el momento antes de cenar.

Cuando la foto se hizo viral en Twitter, algunos atacaron al joven volante y lo acusaron de racismo, mientras que otros lo defendieron argumentado que se trataba de una simple fiesta de disfraces.

“Lleno de estereotipos ofensivos y, en última instancia, peligrosos, en su mayoría basados en westerns estadounidenses. Podrían haber comido tacos y tocar música mexicana, pero disfrazarse, promover la violencia en el video, etc., son todos perpetrando estereotipos dañinos”, comentó la usuaria Dr. Ashley Pribyl.

“Reconozca que lo que hicieron estuvo mal y que aprenderán de sus errores. Son jóvenes, y probablemente no quisieron ofender a la gente, pero lo hicieron, tienen que aprender y entender que lo que estaba bien hace años, hoy no lo es”, agregó Cristina.

“El solo se estaba disfrazando y jugando con sus amigos, mostrándole eso a sus millones de fanáticos en las redes sociales, pero la gente lo tomó de manera incorrecta y asumió que era político o estaba mal motivado. ¿Habría tenido la misma respuesta en una noche hawaiana?”, compartió Sb1010.

“No tengo nada con la banda que se viste de algo. Solo creo que el mame de la apropiación cultural es chafísima, de hecho creo que si alguien de otro país disfrazó su fiesta de mexicano por diversión es todo menos ofensivo. O sea si alguien se viste de mexicano y comete un crimen, venga, tírale. ¿Pero si alguien extranjero hace una fiesta ‘mexicana’ cuál es el perro problema?” agregó Diego Mastretta.

It’s the stereotypes, the cero accuracy to our culture and the disrespect for it for me😭😭 pic.twitter.com/tQhJqdKlD6

— fer🏁🇲🇽 (@prettyfastcars) August 16, 2021