Capitaliza ‘Pocho’ errores del Atlas

CIUDAD DE MÉXICO.- El Atlas volvió a ser presa de sus errores.

Luego de varias jornadas mostrando otra cara, las nubes negras volvieron para los Rojinegros, luego de que Luciano Acosta se fuera expulsado y Germán Conti cometiera un penal en la derrota 1-0 ante los Tuzos del Pachuca en el Estadio Jalisco.

Ante la lesión que sufrió Javier Correa por una contractura en el bíceps femoral izquierdo, Diego Cocca se vio obligado a darle la titularidad a Ignacio Jeraldino, quien había iniciado en dos partidos. Su presencia en 83 minutos pasó inadvertida.

Otro ajuste sorpresivo fue al dejar en la banca a Renato Ibarra para darle la oportunidad al joven Jeremy Márquez, quien tuvo solo destellos.

Así, con Jeraldino en el limbo, el ataque rojinegro se respaldó en otros elementos. Incluso los primeros minutos prometían un juego fluido, intenso y vertiginoso, al menos de parte de Atlas. Al minuto 7 se tejió una jugada estética cuando Ignacio Malcorra tocó a Márquez, quien de cabeza dejó el balón para Luciano Acosta y tiró por encima del travesaño.

La jugada más clara nació de un centro de Isijara a Márquez, quien remató de cabeza pero Ustari estaba atento y rechazó bien al 38′.

La segunda parte no cambiaba mucho en un juego que se interrumpía por el roce constante, y al 59′, Acosta alteró el rumbo al pisar por detrás a Miguel Herrera, que en primera instancia le costó una amarilla, pero el VAR le avisó al árbitro Eduardo Galván que revisara la jugada, y al hacerlo no dudó en cambiar su decisión.

Ni el ingreso de Renato Ibarra logró estabilizar a los Rojinegros, y al 73′ Conti cometió falta sobre Roberto de la Rosa para que Víctor Guzmán ejecutara perfecto para el 1-0.

Los Rojinegros intentaron empatar con constantes llegadas más por enjundia y pundonor que por un orden táctico, e incluso Camilo Vargas salvó al equipo de que Pachuca ampliara la ventaja.

Cocca defiende a Acosta por su expulsión

El técnico de Atlas, Diego Cocca lejos de reprochar a Luciano Acosta por hacerse expulsar ante Pachuca luego de entrar con los tachones por delante a Roberto de la Rosa; lo exoneró de cometer la falta con mala intención.

“Hay que levantar lo anímico. Tenemos impotencia y bronca porque fue un primer tiempo parejo. Tuvimos dos claras que no pudimos meter y en el segundo tiempo mejorábamos. Los detalles inclinan la balanza y en estos casos no son detalles. Fue una expulsión que fue fortuita, Luciano está mirando la pelota para bajarla y sin querer toca al jugador de Pachuca. La imagen se tiene que interpretar si hubo intención o no de lastimar. Hay impotencia y bronca porque teníamos ilusión de ganar en el segundo tiempo. Pachuca ordenado. Con línea de cinco. Tuvimos pocas, pero fueron dos claras. Así que bueno, hay que agarrar lo positivo”, dijo el entrenador rojinegro en conferencia de prensa al terminar el partido en el Estadio Jalisco.

Cocca considera que Atlas, con dificultad imponía condiciones ante un rival que jugó con línea de cinco defensas, y reiteró que todo se alteró con la salida de Acosta, quien es su jugador más creativo en la cancha.

“Pachuca nos sorprendido con una alineación que no venían haciendo y al equipo le costó. El primer tiempo lo hicimos bien, pero el segundo tiempo recuperamos un balón para contragolpe el accidente y ya no se puede evaluar con uno menos como pasó en León. A

cualquier técnico con un jugador menos le complica los cambios. Nadie practica con 10 jugadores, es complicado en este nivel donde el día a día es fundamental. Si te lo expulsan a los 5 minutos es otra cosa, pero faltaban 30 minutos y es complicado por eso la sensación es de bronca”, indicó Cocca.