Califica abogado de incorrecta prisión preventiva del Bronco

MONTERREY.- Al señalar que no han promovido amparos para que el ex Gobernador, Jaime Rodríguez, enfrente el proceso penal en libertad, el abogado Víctor Oléa Peláez señaló que será un juez federal quien determine si reduce las medidas cautelares.

Tras asistir al Penal de Apodaca, donde el ex mandatario fue ingresado desde el martes por presuntos delitos electorales, el litigante calificó como incorrecto que se haya establecido la prisión preventiva en contra de «El Bronco».

«Desde luego creemos de manera muy categórica que la decisión del Juez de control por medio de la cual decretó la prisión preventiva en contra del ingeniero, es incorrecta, es infundada», indicó Oléa.

«Estamos en espera de que se envíe el expediente y se radique, y en su caso que el Juez federal acepte la competencia que se le ha declinado.

«De momento seguirá aquí, (ahora) el ex Gobernador esta a disposición de la autoridad judicial federal, ya no del Estado de Nuevo León», señaló.

Durante la entrevista el abogado confirmó que el Estado ya inició una investigación en contra de Rodríguez, sin embargo, dijo desconocer el fondo del tema debido a que todavía no han sido notificados.

«Ayer en el contexto de la audiencia, efectivamente la fiscalía manifestó que había judicializado una carpeta de investigación por un supuestos delito de abuso de autoridad», reveló la defensa.

«Lo manifestó verbalmente en el contexto de la audiencia pero no hemos sido notificados ni citados para ninguna audiencia al respecto por lo cual desconocemos cuáles sean las situaciones y los méritos de esa carpeta».

Oléa Peláez, quien estuvo acompañado del abogado Gabriel Eduardo García, arribó alrededor de las 11:30 horas al Penal de Apodaca para entregar diversos documentos.

Tras una audiencia de ocho horas, un juez de Control estatal vinculó anoche a proceso al ex Gobernador independiente Jaime Rodríguez por el delito de uso de recursos con procedencia ilícita en la campaña presidencial del 2018 y dictó que enfrente el proceso en prisión preventiva.

Sin embargo, tras emitir su resolución, el juez local Carlos Alberto Salas González se declaró incompetente para continuar con el caso, ya que la defensa alegó que el delito que se le imputa es de carácter federal, por lo que deberá ser un juez de Distrito el que asuma el caso.

La audiencia, que inició a las 16:22 horas de ayer y se prolongó hasta las 00:27 de hoy, fue realizada vía remota y de manera privada a petición de los abogados de «El Bronco».

Debido a que aún no hay un juez federal que tome la investigación, Oléa informó que aún no hay una fecha definida para la audiencia que tendrá el ex Gobernador.